Έχασαν τα... αβγά και τα πασχάλια οι διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πρέστον και την Μπρίστολ Σίτι για τη 13η αγωνιστική της Championship.

Και αυτό διότι στο 6ο μόλις λεπτό του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με γκολ-σκάνδαλο του Γου Χιρακάβα, με τον Ιάπωνα επιθετικό να σπρώχνει πεντακάθαρα την μπάλα με το χέρι του κατά την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα να σκοράρει ολομόναχος στη συνέχεια για το 0-1.

Δείτε το βίντεο:

Παρά τις φωνές των γηπεδούχων, βοηθός και διαιτητής δεν είδαν ποτέ την παράβαση, μετρώντας κανονικά το τέρμα, μιας και δεν υπάρχει Var στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.