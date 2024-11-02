Superleague 2: Κοιτάζει... ψηλά το Αιγάλεω, 1-0 τον Αστέρα Β

Την 3η του νίκη στο πρωτάθλημα πήρε το Αιγάλεω που νίκησε με 1-0 τον Asteras B AKTOR και σκαρφάλωσε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι Αρκάδες δεν έχουν καμία νίκη μέχρι στιγμής και παραμένουν στα χαμηλά.

Χωρίς σκορ κύλησε το πρώτο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να έχουν κάποιες καλές στιγμές, αλλά να μην μπορούν να τις μετουσιώσουν σε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο μέρος το Αιγάλεω πατούσε καλύτερα και ο Μπάμπης στο 69ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Στάικου Βεργέτη δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια και κάπως έτσι το σκορ (1-0) παρέμεινε ως το φινάλε του παιχνιδιού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής (15:00 / ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)

O αγώνας Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B 1-0

(69’ Μπάμπης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Α όμιλος

Διαγόρας-Νίκη Βόλου

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ

Ηρακλής-Μακεδονικός

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα

Β όμιλος

Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα

Ηλιούπολη-Χανιά

Παναργειακός-Παναχαϊκή

Κηφισιά-Πανιώνιος

ΑΕΚ Β-Αιγάλεω





