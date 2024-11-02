Λύγισε τον Ηρακλή (1-0) και τον άφησε στο -11 από την κορυφή η Νίκη Βόλου, Κάπως έτσι η ομάδα της Μαγνησίας ανέβηκε στην 4η θέση, ενώ από την άλλη ο Γηραιός βρίσκεται στην 7η θέση με 8 βαθμούς.

Ισορροπημένο αρκετά ήταν το πρώτο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους, αλλά να μην μπορούν να τις μετουσιώσουν σε γκολ. Καλύτερα μπήκε στο δεύτερο μέρος η Νίκη Βόλου, με τον Σαποβάλοφ στο 68’ να γράφει το 1-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και πίεζαν και για δεύτερο γκολ, το οποίο όμως δεν ήρθε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και το 1-0 παρέμεινε ως το φινάλε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής 1-0

(68’ Σαποβάλοφ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)

O αγώνας Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B 1-0

(69’ Μπάμπης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Α όμιλος

Διαγόρας-Νίκη Βόλου

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ

Ηρακλής-Μακεδονικός

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα

Β όμιλος

Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα

Ηλιούπολη-Χανιά

Παναργειακός-Παναχαϊκή

Κηφισιά-Πανιώνιος

ΑΕΚ Β-Αιγάλεω

