Λύγισε τον Ηρακλή (1-0) και τον άφησε στο -11 από την κορυφή η Νίκη Βόλου, Κάπως έτσι η ομάδα της Μαγνησίας ανέβηκε στην 4η θέση, ενώ από την άλλη ο Γηραιός βρίσκεται στην 7η θέση με 8 βαθμούς.
Ισορροπημένο αρκετά ήταν το πρώτο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους, αλλά να μην μπορούν να τις μετουσιώσουν σε γκολ. Καλύτερα μπήκε στο δεύτερο μέρος η Νίκη Βόλου, με τον Σαποβάλοφ στο 68’ να γράφει το 1-0.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και πίεζαν και για δεύτερο γκολ, το οποίο όμως δεν ήρθε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και το 1-0 παρέμεινε ως το φινάλε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.11.2024
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΑΕΛ 0-2
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής 1-0
(68’ Σαποβάλοφ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Διαγόρας (12:00 / ΣΚΑΙ)
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΑΟΚ Β (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου (15:00 / monobala.gr)
O αγώνας Νίκη Βόλου - ΠΟΤ Ηρακλής θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ. πράξης ΔΕΑΒ 31/2024)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.11.2024
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Asteras Aktor B 1-0
(69’ Μπάμπης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.11.2024
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Ηλιούπολη (15:15 / monobala.gr)
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.11.2024
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Παναργειακός (14:00 / monobala.gr)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Παναχαϊκή (13:00 / monobala.gr)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Κηφισιά (15:00 / monobala.gr)
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
Α όμιλος
Διαγόρας-Νίκη Βόλου
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Καμπανιακός
ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ
Ηρακλής-Μακεδονικός
Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα
Β όμιλος
Αστέρας Β AKTOR-Καλαμάτα
Ηλιούπολη-Χανιά
Παναργειακός-Παναχαϊκή
Κηφισιά-Πανιώνιος
ΑΕΚ Β-Αιγάλεω
