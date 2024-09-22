Superleague: Η Καλλιθέα μπλόκαρε την ΑΕΚ (0-0) στη Λεωφόρο

Η Athens Kallithea αναδεικνύεται στον... χειρότερο εχθρό των «μεγάλων» της Stoiximan Super League! Γι' ακόμα ένα ματς απέναντι σε διεκδικητή του πρωταθλήματος, η ομάδα του Ντονάτι έδειξε πως έχει... ορκιστεί να εμφανίζεται ανταγωνιστική κάθε φορά και με αυτό το χαρακτήρα κράτησε την ΑΕΚ στο 0-0 στη Λεωφόρο για την 5η αγωνιστική.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα με το 4-2-3-1 είχε τον Στρακόσια στα γκολπόστ, τους Βίντα – Μουκουντί στα στόπερ και τους Πήλιο – Πινέδα στις πλευρές. Ο Μεξικανός γύρισε στα μετόπισθεν, με τον Σιμάνσκι στα χαφ, τον Μάνταλο κοντά του και πιο μπροστά σε ελεύθερο ρόλο τον Περέιρα. Στις πλευρές αριστερά και δεξιά οι Κοϊτά και Ελίασον, ενώ στην επίθεση ήταν ο Πιερό.

Η Athens Kallithea παρουσιάστηκε με το 3-4-2-1, με τον Μπερναμπέ κάτω απ’ τα δοκάρια και τους Πασαλίδη, Μότοκ και Ίσιματ στην άμυνα. Χάντουσεκ και Μανθάτης βρέθηκαν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, οι Λελέ και Μερκάτι στη μεσαία γραμμή, μπροστά τους οι Ντεμέτριους και Μουτίνιο και στην επίθεση ο Τζάνι.

Το ματς:

Ο Αλμέιδα τοποθέτησε σε ελεύθερο ρόλο τον Περέιρα πίσω από τον Πιερό, αλλά αυτό φάνηκε να μην του βγαίνει… Ο υψηλόσωμος επιθετικός της «Ένωσης» έγινε αποδέκτης σωστής μεταβίβασης μόλις μια φορά στο πρώτο ημίχρονο από ένα γέμισμα του Μάνταλου και δεν κατάφερε κι εκείνος να «σπάσει» μπαλιές όπως θα το ήθελε για να συμμετέχει στην ανάπτυξη.

Οι Ελίασον και Κοϊτά – ειδικά ο πρώτος – ανέλαβαν περισσότερες πρωτοβουλίες, όπως ήταν αναμενόμενο, άλλωστε, αλλά η ΑΕΚ τα βρήκε σκούρα. Η Athens Kallithea γι’ ακόμα μια φορά είχε εμφανιστεί απόλυτα ανταγωνιστική και αξιόμαχη, φροντίζοντας να διατηρήσει τον οργάνωσή της στο χορτάρι του «Απόστολος Νικολαΐδης».

Μάλιστα, οι τυπικά γηπεδούχοι στο 27’ είχαν πολύ καλή στιγμή με τον Μανθάτη που σούταρε χαμηλά στην κλειστή γωνία του Στρακόσια, ο οποίος απέκρουσε. Η απάντηση της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση ήρθε στο 33’, όταν ο Μπερναμπέ έδιωξε πρώτα το σουτ του Πήλιου κι έπειτα με υπερένταση απλώνοντας το δεξί χέρι, το «ριμπάουντ» του Σιμάνσκι.

Ο Ματίας Αλμέιδα έπρεπε να διαχειριστεί την αναγκαστική αλλαγή του Μουκουντί που αποχώρησε για να μπει στη θέση του ο Κάλενς λίγο μετά το ημίωρο, ενώ, ο Ντονάτι είδε από νωρίς τους στόπερ του, Μότοκ και Πασαλίδη, να παίρνουν κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΚ ήξερε πως έπρεπε να δώσει ταχύτητα στο ματς για να βρει χώρους, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσε σε ένα πιθανό ροντέο να διατρέξει κι εκείνη κινδύνους.

Ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο μέρος, στο 59’ ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή του ματς για την «Ένωση» με τη συνεργασία των Πινέδα – Ελίασον από δεξιά και το σουτ του τελευταίου που έφυγε λίγο άουτ. Ήταν προφανές πως όσο περνούσαν τα λεπτά τόσο θα υπήρχε και βιασύνη στις προσπάθειες των παικτών, με τον Πιερό να μην καταφέρνει στο 64’ να κάνει σωστά την προβολή στο πρώτο δοκάρι για το γκολ.

Ο Μουτίνιο στο 67’ με το ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΣΑΦ μπροστά από τον Στρακόσια δεν μπορούσε να πιστέψει πως απέτυχε να σκοράρει, ο Αλμέιδα πέρασε στο ματς τους Φερνάντες, Τσούμπερ και Τσιλούλη, ο Τζάνι συνέχισε να ταλαιπωρεί την άμυνα των φιλοξενούμενων, αλλά η ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά «κατασκήνωσε» στο μισό γήπεδο των αντιπάλων.

Ο Φερνάντες ήταν φοβερά δραστήριος από δεξιά, απείλησε τα γκολπόστ του Μπερναμπέ, αλλά εκείνος ήταν ανίκητος και αφού ο Στρακόσια στην απέναντι εστία βγήκε νικητής σε «κόντρα» με τον Σοΐρι σε μεγάλη ευκαιρία για την Athens Kallithea, το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Μπερναμπέ στα γκολπόστ της Athens Kallithea έκανε τα πάντα για να σταματήσει τους παίκτες της ΑΕΚ. Ειδικά η διπλή επέμβαση στο πρώτο ημίχρονο σε Πήλιο και Σιμάνσκι ήταν εκπληκτική. Του αξίζει ο τίτλος του καλύτερου του αγώνα στη Λεωφόρο, αφού πιστώνεται μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας του βαθμού κόντρα στην «Ένωση».

Η «σφυρίχτρα»: Δεν απασχόλησε ιδιαίτερα ο Τζήλος, δεν είχε δύσκολες φάσεις για να ελέγξει, έκανε τη δουλειά του δίχως να τραβήξει το ενδιαφέρον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσια, Βίντα, Μουκουντί (36’ Κάλενς), Πήλιος, Πινέδα, Σιμάνσκι (64’ Τσούμπερ), Μάνταλος, Περέιρα, Πιερό, Ελίασον, Κοϊτά (64’ Γιόνσον)

Athens Kallithea: Μπερναμπέ, Μότοχ, Ισιμάτ, Πασαλίδης, Μανθάτης, Μερκάτι (65’ Εντιαγέ), Λελέ, Χάντουσεκ, Μουτίνιο (71’ Βαλμπουενά), Ντεμέτριους (65’ Βασιλόγιαννης), Τζάνι (85’ Σοΐρι)

