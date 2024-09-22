Superleague: Έβγαζε φωτιές στην επίθεση ο Ατρόμητος, 4-2 τη Λαμία

Το «άστρο» του Πάμπλο Γκαρσία άρχισε να λάμπει από νωρίς και στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν, καθώς επικράτησε 4-2 της Λαμίας, παίζοντας παράλληλα και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα.

Οι παίκτες του «Αστεριού» έφευγαν πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση, εκμεταλλεύτηκαν κάθε κενό της άμυνας των φιλοξενουμένων και παρότι έχασαν τον Καρλίτος με τραυματισμό, έφτασαν σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.

Από την άλλη η ομάδα του Σατσιά είχε κάποια καλά διαστήματα στο ματς, τα οποία όμως ήταν πολύ περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν έφταναν για να προβάλλουν σθεναρή αντίσταση στον Ατρόμητο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Οι δύο τεχνικοί διατήρησαν αναλλοίωτο τον βασικό κορμό των ομάδων τους και δεν προέβησαν σε πολλές αλλαγές συγκριτικά με τα προηγούμενα ματς.

Ο Πάμπλο Γκαρσία έδωσε φανέλα βασικού στον Χάρη Τσιγγάρα, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα του Ατρομήτου. Με το κλασικό 4-2-3-1 ξεκίνησε το «Αστέρι» και τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Ο Κίνι στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Αθανασίου στο αριστερό με τους Μπρόρσον και Μανσούρ να συνθέτουν το αμυντικό δίδυμο. Ουεντραογκό και Τσιγγάρας μπροστά τους, Μπακού στο δεξί φτερό της επίθεσης, Ουάρντα στο αριστερό και ο Γιουμπιτάνα πίσω από τον Καρλίτος.

Ο Μαρίνος Σατσιάς παρέταξε τη Λαμία με 3-4-2-1 και τον Κόστιτς κάτω από τα δοκάρια. Οι Σάντμπεργκ, Κορνέζος και Αντράντε συνέθεσαν την τριάδα στα στόπερ, με τον Ραντόνια να παίρνει τη δεξιά πλευρά και τον Ρινγκ την αριστερή. Δίδυμο στα χαφ οι Γιαννούτσος και Νούνιες, με τους Μέκιτς και Φουρτάδο να κινούνται πίσω από τον Βλαχομήτρο.

Το ματς:

Δεν πρόλαβαν καλά-καλά να συμπληρωθούν 5 λεπτά στον αγώνα και η κλάση του Καρλίτος έκανε την εμφάνισή της. Ο Ισπανός επιθετικός πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και όντας μόνος του με 5 παίκτες της Λαμίας, σκόραρε! Μετά από ένα καταπληκτικό σόλο και κουβάλημα της μπάλας παράλληλα με την εστία του Κόστιτς, σούταρε και άνοιξε το σκορ κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και την υπέρ του ψυχολογία λόγω του γρήγορου γκολ, δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις αλλά όχι ευκαιρίες. Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς μετά το γκολ ήρθε στο 30’, όταν οι παίκτες του Ατρομήτου άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα, βγήκαν υποδειγματικά στην κόντρα και μετά από πάσα του Καρλίτος, ο Γιουμπιτάνα έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, καθώς νικήθηκε από τον Κόστιτς σε τετ-α-τετ.

Στο 39’ ο σκόρερ του Ατρομήτου αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω μυϊκού προβλήματος, με τον Φαν Φερτ να παίρνει τη θέση του. Και σαν να μην έφτανε ο τραυματισμός του μέχρι τότε καλύτερου παίκτη του, ο Ατρόμητος υπέστη και δεύτερο σοκ. Στο 40’ έπειτα από πανέμορφη σέντρα του Νούνιες, ο Ραντόνια ισοφάρισε με κεφαλιά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Όπως συνέβη στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Στο 50’, ο Μπακού έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του, πλασάροντας προ κενής εστίας μετά από παράλληλο γύρισμα του Ουάρντα.

Ατρόμητος-Λαμία 4-2: Τετράστερος… Ατρόμητος, ισοπέδωσε τη Λαμία!

Από εκεί και έπειτα ο αγώνας εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Ατρόμητος έκλεβε την μπάλα και έφευγε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση, με τη Λαμία να έχει πολύ αργές επιστροφές και το γκολ να μοιάζει ότι θα έρθει σίγουρα. Τελικώς, στο 70' ο Φαν Φερτ σε μια κόντρα επίθεση έκανε το 3-1, έπειτα από ωραία κάθετη του Ουεντραογκό. Το 4-1 ήρθε λίγα λεπτά αργότερα. Ο Μαρίνος Σατσιάς έψαχνε συνεχώς τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση, άλλαξε ακόμα και τη διάταξη, παίζοντας με τετράδα στην άμυνα, ωστόσο η εικόνα παρέμεινε απαράλλακτη. Ο Ουάρντα έδωσε στον Αθανασίου, εκείνος σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα. Το μόνο που κατάφερε η Λαμία ήταν να μειώσει, καθώς έπειτα απο τρομερή επέμβαση σε πρώτο χρόνο, ο Χουτεσιώτης στάθηκε άτυχος, η μπάλα του έφυγε απο τα χέρια και κατέληξε στην εστία του.

Ατρόμητος-Λαμία 4-2: Τετράστερος… Ατρόμητος, ισοπέδωσε τη Λαμία!

Ο Ατρόμητος στρέφεται πλέον στο ματς κυπέλλου με τον Λεβαδειακο και στη συνέχεια πηγαίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Λαμία από την άλλη, θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά για το κύπελλο, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα υποδεθχεί τον Πανσερραϊκό, σε ένα πολύ κομβικό ματς.

MVP: Αν δεν είχε αποχωρήσει τόσο νωρίς από το ματς, αδιαμφισβήτητα θα ήταν ο Καρλίτος. Ο Ουεντραογκό ήταν πολύ καλός με πολλά τρεξίματα και κάθετο παιχνίδι. Από κοντά οι Ουάρντα και Αθανασίου, με καλές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τσιμεντερίδης είχε εύκολο έργο στο Περιστέρι, καθώς δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση, ούτε σκληρά μαρκαρίσματα. Ενδεικτικό ότι έδωσε μόλις δύο κίτρινες κάρτες στο ματς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσιά): Χουτεσιώτης, Κίνι, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου (81? Βρακάς), Τσιγγάρας (81? Τσακμάκης), Ουεντραογκό, Μπακού (81? Γκονζάλες), Ουάρντα, Γιουμπιτάνα (66? Μίχορλ), Καρλίτος (39? Φαν Βεερτ)

Λαμία (Μαρίνος Σατσιάς): Κόστιτς, Ραντόνια, Αντράντε, Σάντμπεργκ (54’ Μπίκοφ), Κορνέζος (73’ Σιμόνι), Γιαννούτσος, Ρινγκ, Νούνιες, Μέκιτς (57’ Ενρίκεζ), Φουρτάδο (79’ Σαραμαντάς), Βλαχομήτρος (57’ Γκουίντο)

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Σταύρος

Βοηθοί: Ψύλλος Χρήστος, Μπαουξμπάουμ Ρέινχαρντ

VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος, Κολλιάκος Άγγελος

4ος: Τσιάρας Παναγιώτης - Ραφαήλ

