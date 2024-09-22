Αποθέωσε την μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» η Ευρωλίγκα.

Μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο που τραβήχτηκε με drone και ανέβηκε στα social media, η κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση μας χάρισε μερικά υπέροχα πλάνα, συνοδεύοντάς τα με τη λεζάντα: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο εμβληματικό ήταν αυτό...».

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

No words to describe how iconic this was…. pic.twitter.com/lZbIUrjJ1l — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2024

