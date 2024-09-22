Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωλίγκα: Εντυπωσιακό βίντεο από τη μαγική βραδιά για τον Παύλο Γιαννακόπουλο στο Καλλιμάρμαρο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο, ανέβασε στα social media η Ευρωλίγκα

Καλλιμάρμαρο - Παναθηναϊκός

Αποθέωσε την μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» η Ευρωλίγκα.

Μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο που τραβήχτηκε με drone και ανέβηκε στα social media, η κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση μας χάρισε μερικά υπέροχα πλάνα, συνοδεύοντάς τα με τη λεζάντα: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο εμβληματικό ήταν αυτό...».

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωλίγκα Παύλος Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark