Απίστευτες εικόνες στη Βιέννη μετά τη λήξη στο ντέρμπι της αυστριακής πρωτεύουσας ανάμεσα στη Ραπίντ και την Αούστρια, που έληξε 2-1 για την πρώτη.

Το ποδόσφαιρο, ωστόσο, μπήκε σε δεύτερη μοίρα, αφού στο φινάλε της αναμέτρησης είχαμε άγρια επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Αρκετοί εξ αυτών, λοιπόν, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια.

22.09.2024🇦🇹Rapid Wien vs Austria Wien after match, check more here: https://t.co/ijAHdLwf1z pic.twitter.com/iro24dCrfc — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 22, 2024

Την ίδια στιγμή, αντικείμενα εκτοξεύονταν από τη μια πλευρά στην άλλη, μεταξύ αυτών καπνογόνα και φωτοβολίδες.

(Zusendung) Hier ist klar zu sehen, dass Pyrotechnik aus dem Gästesektor (Austria Wien) auf die Familientribühne von Rapid geschossen wird. Unfassbar gefährlich. Unfassbar deplatziert. #scrfak #wienerderby #w2209 pic.twitter.com/4TmUeyxGfq — Großeinsatz TV (@TvEinsatz) September 22, 2024

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αυστρία, οι οπαδοί της Αούστρια ήταν εκείνοι, που ξεκίνησαν τα επεισόδια, με ρίψη αντικειμένων προς την «οικογενειακή» κερκίδα της Ραπίντ, ενώ η παρέμβαση της αστυνομίας καθυστέρησε, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, 10 λεπτά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει. Τουλάχιστον ένα άτομο πιστεύεται ότι έχει τραυματιστεί, με τις πληροφορίες από τη Βιέννη να καταφθάνουν συνεχώς.

Viyana derbisinde skandal olaylar.



Maç sonu Austria Wien ve Rapid Wien taraftarları birbirlerine saldırdı.



Yaralanan taraftarlar var. pic.twitter.com/i4t1ORgfy9 — Avusturya Futbolu | 🇦🇹🇹🇷 (@AvusturyaFutbol) September 22, 2024

