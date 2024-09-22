Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγρια επεισόδια στο ντέρμπι Ραπίντ-Αούστρια Βιέννης - Οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο - Δείτε βίντεο

Σοκαριστικές εικόνες, που κάνουν τον γύρο του κόσμου, μετά τη λήξη στο ντέρμπι της Ραπίντ με την Αούστρια στη Βιέννη, με άγρια επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων

ποδόσφαιρο

Απίστευτες εικόνες στη Βιέννη μετά τη λήξη στο ντέρμπι της αυστριακής πρωτεύουσας ανάμεσα στη Ραπίντ και την Αούστρια, που έληξε 2-1 για την πρώτη.

Το ποδόσφαιρο, ωστόσο, μπήκε σε δεύτερη μοίρα, αφού στο φινάλε της αναμέτρησης είχαμε άγρια επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Αρκετοί εξ αυτών, λοιπόν, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια.

Την ίδια στιγμή, αντικείμενα εκτοξεύονταν από τη μια πλευρά στην άλλη, μεταξύ αυτών καπνογόνα και φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αυστρία, οι οπαδοί της Αούστρια ήταν εκείνοι, που ξεκίνησαν τα επεισόδια, με ρίψη αντικειμένων προς την «οικογενειακή» κερκίδα της Ραπίντ, ενώ η παρέμβαση της αστυνομίας καθυστέρησε, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, 10 λεπτά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει. Τουλάχιστον ένα άτομο πιστεύεται ότι έχει τραυματιστεί, με τις πληροφορίες από τη Βιέννη να καταφθάνουν συνεχώς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία ποδόσφαιρο Βιέννη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark