Super League: Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο ο Λεβαδειακός, 3-0 την ακίνδυνη ΑΕΛ

Στο κυνήγι της τετράδας παραμένει ο Λεβαδειακός. Η «ευχάριστη έκπληξη» της φετινής Super League, νίκησε πανεύκολα την ΑΕΛ με 3-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης» και πλησίασε στους έξι βαθμούς την τρίτη ΑΕΚ (που έχει ένα ματς λιγότερο), ενώ απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από τον Παναθηναϊκό (που έχει δύο ματς λιγότερα). Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πέτυχε στο ρελαντί τρία γκολ, απειλούσε με κάθε δυνατό τρόπο (έχασε και πέναλτι) και έκανε την ΑΕ Λάρισας να μοιάζει με ομάδα μικρότερης κατηγορίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το κλασσικό του πλέον 4-2-3-1, επέλεξε για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λοντίγκιν στην εστία, με Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον, Βήχο στην άμυνα. Τσόκαϊ, Κωστή οι δυο χαφ και επιθετική τριάδα πίσω από τον Όζμπολτ, οι Παλάσιος, Μπάλτσι και Λαγιούς.

Η πρώτη ενδεκάδα του Σάββα Παντελίδη, ήταν με σχηματισμό 4-3-3. Αναγνωστόπουλος στην εστία, με Αποστολάκη, Παντελάκη, Ηλιάδη, Δεληγιαννίδη. Τριάδα στα χαφ με Στάικο, Πέρες και Ατανάσοφ, ενώ η γραμμή κρούσης απαρτιζόταν από Μούργο, Τούπτα και Πασά.

Το ματς:

Με τις καθιερωμένες, «αναγνωριστικές» πάσες, κυρίως από πλευράς ΑΕΛ, άρχισε το ματς στη Βοιωτία και με τον Λεβαδειακό να παίρνει την μπάλα μετά το πρώτο πεντάλεπτο και να την κυκλοφορεί. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ήθελε από νωρίς να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στο ματς και με διαδοχικές στατικές φάσεις πλησίαζε την περιοχή του Αναγνωστόπουλου.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, ήρθε στο 16' όταν από την εκτέλεση κόρνερ του Κωστή, ο Μάγκνουσον πήρε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό, κατέληξε στον Μπάλτσι που έπιασε το σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε ελάχιστα πάνω από την εστία σε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Τα λεπτά κυλούσαν με την ΑΕΛ Novibet να προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι και να μην φοβάται, ορισμένες φορές, να ανεβάσει τις γραμμές της με κίνδυνο να εκτεθεί στα μετόπισθεν από τους γρήγορους πλάγιους του Λεβαδειακού.

Στο 36' η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, έχασε σπουδαία ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Μούργος πήρε την μπάλα από τα δεξιά, ταλαιπώρησε τον Βήχο, πέρασε στον άξονα στον Ατανάσοφ, ο Βούλγαρος έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια, τελείωσε τη φάση μπλοκάροντας το γύρισμα του Μούργου.

Στο 42' όμως ο Λεβαδειακός κατάφερε να λύσει τον «γόρδιο δεσμό». Κυκλοφορία της μπάλας με αμεσότητα από τα αριστερά στα δεξιά, ο Κωστή έγινε αποδέκτης και με ένα ξαφνικό φαλτσαριστό σουτ με το δεξί, εκτός περιοχής, νίκησε τον Αναγνωστόπουλο και έγραψε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν και κυνήγησαν την άμεση ισοφάριση, την οποία λίγο έλειψε να βρουν στο 45' όμως ο Ηλιάδης, δεν κατάφερε να κάνει την επαφή με την μπάλα μετά από το επικίνδυνο φάουλ του Ατανάσοφ και έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0 υπέρ του Λεβαδειακού.

Με μια αλλαγή, έριξε την ομάδα του στη μάχη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σάββας Παντελίδης, αντικαθιστώντας τον Πέρες με τον Αντράντα, προκειμένου οι Λαρισαίοι να γίνουν περισσότερο απειλητικοί.

Ωστόσο το τέμπο δεν άλλαξε με τον Λεβαδειακό να έχει τα ηνία και να ρίχνει την πρώτη «προειδοποιητική» βολή στο 50'. Ανέβασμα του Τσάπρα και συνεργασία με Παλάσιος, κάθετα ο Αργεντινός στον Έλληνα μπακ, που πλάσαρε από δύσκολη γωνία, αλλά ο Αναγνωστόπουλος σε ετοιμότητα απέκρουσε.

Οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν ταχύτητες και στο 56' κατάφεραν να απλοποιήσουν το έργο τους. Υπέροχη κυκλοφορία από τα δεξιά, Τσάπρας και Παλάσιος, άλλαξαν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα, το συρτό γέμισμα στην περιοχή, με τον Όζμπολτ να πλασάρει, τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει ενστικτωδώς, αλλά ο Λαγιούς σε σωστή θέση πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε για το 2-0.

Ο Ισραηλινός στο 61' μετατράπηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή του Λεβαδειακού. Και αυτό γιατί μετά το γκολ που πέτυχε, βρέθηκε μόνος του σε θέση μέσα αριστερά, πέρασε μια θαυμάσια κάθετη πάσα στον Όζμπολτ, ο οποίος αφού απέφυγε τον Αναγνωστόπουλο, πλάσαρε στην κενή εστία, γράφοντας το 3-0 για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου!

Όπως ήταν φυσιολογικό, οι ρυθμοί έπεσαν, αλλά ο Λεβαδειακός, δεν σταμάτησε να αναζητά το 4ο τέρμα. Στο 68' λοιπόν μια διεκδίκηση Παλάσιος και Δεληγιαννίδη, στάθηκε αφορμή για να πάει στο VAR o Mατσούκας, έπειτα από παραίνεση του Πουλικίδη. Ο Έλληνας ρέφερι μετά από on field review, διαπίστωσε, ότι ο Παλάσιος πήγε πρώτος στην μπάλα και υπέδειξε έτσι το πέναλτι. Ο Παλάσιος ωστόσο που ανέλαβε την εκτέλεση, νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο, ενώ στην επαναφορά, ο Πεδρόσο, που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, έστειλε με πλασέ την μπάλα άουτ.



ΜVP: Με διαφορά η καλύτερη εμφάνιση του Χισάμ Λαγιούς. Ο Ισραηλινός έπαιρνε πολλές κατοχές, σκόραρε για 4η φορά στο πρωτάθλημα και μοίρασε και την ασίστ για το 3-0.

Η σφυρίχτρα:

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κωνσταντίνου

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς

