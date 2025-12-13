Σήμερα το τελευταίο ματς του Ζαφείρη με την Σλάβια Πράγας και από αύριο… ΠΑΟΚ

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τον Χρήστο Ζαφείρη… Απόψε στις 19:00 θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας στο παιχνίδι της με την Γιάμπλονετς.

Ήδη από χθες μέσω των social media της ομάδας κάλεσε τους οπαδούς της να έρθουν στο γήπεδο για να τους αποχαιρετήσει και φυσικά να στηρίξουν την Σλάβια στην προσπάθεια που θα κάνει για τη νίκη.

Μέχρι τώρα ο Ζαφείρης έχει 122 συμμετοχές 14 γκολ και 13 ασίστ από το 2023 που παίζει σε αυτή.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες αύριο κιόλας ο Ζαφείρης αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσει την διαδικασία μετακόμισής του στην πόλη ενόψει της μόνιμης εγκατάστασής του και φυσικά της ενσωμάτωσης του - μέρες αργότερα - στις προπονήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

