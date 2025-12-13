Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Άρη, με τους Ρέτσο, Μπιανκόν και Ρόντινεϊ να μη μπορούν να συμπεριληφθούν ανάμεσα στους διαθέσιμους για τον Μεντιλίμπαρ, για το κυριακάτικο ματς στη Θεσσαλονίκη για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Για τον Ρέτσο ήταν κάτι που αναμενόταν, αλλά τελικά θα απουσιάζει και ο Μπιανκόν. Και σαν να μην έφταναν τα προβλήματα στα στόπερ, θα είναι απών και ο Ροντινέι από την πτέρυγα.

Πιστός στην... παράδοση που έχει χτίσει τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, καθώς δεν ανακοίνωσε την αποστολή των «κίτρινων» για την αναμέτρηση με τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας.

Αυτό που είναι, πάντως, σίγουρο είναι πως τραυματίες Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνης είναι οι δεδομένες απουσίες για τους Θεσσαλονικείς.

Συγκεκριμένα, το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Άρης αναφέρει:

«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης (14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό ντέρμπι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (αγωνιστικό παιχνίδι).

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους. Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.