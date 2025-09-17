Κύπελλο Ελλάδας: Ο Λεβαδειακός «πάτησε» τον ΠΑΟΚ με 4-1

Έριξε ιστορική «σφαλιάρα» στον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε με το πόδι κολλημένο στο γκάζι τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson o τρομερός Λεβαδειακός! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε... σμπαράλια τον «δικέφαλο» με το μυθικό 4-1 και έδειξε ότι είναι φτιαγμένη για πολύ μεγάλα πράγματα!

Αυτογκόλ του κάκιστου Κετζιόρα, Βήχος, Πεδρόσο και Μανθάτης τα γκολ των γηπεδούχων, ο Τσάλοφ με πέναλτι που παραλίγο να βγάλει ο Λοντίγκιν, το μοναδικό τέρμα του αγνώριστου και θλιβερού ΠΑΟΚ, που πιάστηκε... στην παγίδα των γηπεδούχων!

Στο μυαλό των κόουτς:

Με λίγες αλλαγές, αλλά ίδιο πλάνο ο Νίκος Παπαδόπουλος, παρέταξε τον Λεβαδειακό με Λοντίγκιν στην εστία, Μανθάτη, Φίλωνα, Κάτρη, Τσιβελεκίδη και Βήχο στην άμυνα. Ο Τσιμπόλα με τον Γκούμα ήταν τα δυο χαφ, ενώ ο Μπάλτσι ήταν πίσω από Βέρμπιτς και Πεδρόσο.

Αλλαγές και από τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Στην εστία ο Γκουγκεσασβίλι, με τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Τέιλορ στην άμυνα. Ντεμπούτο για τον Μπιάνκο, που είχε δίπλα του τον Καμαρά, ο Ιβάνουσετς μπροστά τους, στα άκρα οι Ζίβκοβιτς και Μπέρδος, ενώ στην κορυφή έπαιξε ο Τσάλοφ.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που είχε στοιχειωδώς την κατοχή της μπάλας και με κοντινές πάσες στο πρώτο πεντάλεπτο επιχειρούσε να πλησιάσει κοντά στην εστία του Λοντίγκιν, χωρίς ωστόσο να καταγράψει κάποια τελική. Από τη δική του πλευρά, ο Λεβαδειακός, άριστα οργανωμένος με τακτική Νίκου Παπαδόπουλου, «βραχυκύκλωνε» τον αντίπαλο και στο 12' ευτύχισε να βρει γρήγορο γκολ!

Πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά, με τον Μανθάτη και τον Φίλωνα να εναλλάσσονται, τον δεύτερο να παίρνει μέτρα και να φτάνει κοντά στην περιοχή, όπου έκανε το γύρισμα εντός αυτής και ο Βέρμπιτς με τη βοήθεια του Κετζιόρα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

O ΠΑΟΚ όφειλε να βγάλει αντίδραση και να δημιουργήσει πιο ορθολογικά και το έκανε στο 19' χάνοντας μια πολύ καλή ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Βέρδος πέρασε δεξιά στον Ζίβκοβιτς, αυτός έκανε σέντρα, αλλά ο επερχόμενος Καμαρά, την έστειλε άουτ με κεφαλιά.

Η ομάδα του Λουτσέσκου επέμεινε οι επιθέσεις της να γίνονται από τα δεξία και μια από αυτές ήρθε στο 37'. Ακόμη μια ορθολογική ανάπτυξη, με Ζίβκοβιτς να κάνε συρτό γύρισμα από τα δεξιά και ο αφύλακτος Κροάτης αστόχησε στέλνοντας άουτ την μπάλα.Η ένταση κυριαρχούσε στο ματς και στο 34' σε μια ανύποπτη φάση, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι με τον Φίλων, να σπρώχνει ελαφρώς, από πίσω με τον αγκώνα τον νεαρό Βέρδο, ανατρέποντάς τον. Ο Ζαμπαλάς, δίχως να το σκεφτεί και παίρνοντας την έγκριση από το VAR, υπέδειξε πέναλτι, με τον Τσάλοφ να το αξιοποιεί για το 1-1!

Ωστόσο, τρία λεπτά αργότερα, το σκηνικό άλλαξε ξανά, με τα νεύρα των γηπεδούχων... τεντωμένα από τις εύκολες υποδείξεις του Ζαμπαλά. Φάουλ για τον Λεβαδειακό από τα δεξιά, με τον Βέρμπιτς να φέρνει την μπάλα στην περιοχή και τον Βήχο να προλαβαίνει τον Γκουγκεσασβίλι στην έξοδο και να σκοράρει με κεφαλιά για το 2-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Με τρεις αλλαγές από τον Νίκο Παπαδόπουλο ξεκίνησε ο Λεβαδειακός στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Λουτσέσκου δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ήρθε μια... ανοησία του Κετζιόρα, ο οποίος επισφράγισε την τραγική του εμφάνιση. Ο Γκουγκεσασβίλι έκανε κάκιστο διώξιμο ο Φίλων εντός περιοχής ανατράπηκε από σπρώξιμο του Πολωνού και ο Ζαμπαλάς έδειξε την άσπρη βούλα. Μετά από περίπου δυο λεπτά ο Πεδρόσο ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1!

Πριν καν οι φιλοξενούμενοι αντιληφθούν τι είχε συμβεί, μια ακόμη αδράνεια της άμυνάς, τους πρόδωσε. Πολλά λάθη και διαδοχικές κόντρες έφεραν την μπάλα στα πόδια του Μανθάτη, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκουγκεσασβίλι για το 4-1.

Ο Λουτσέσκου βλέποντας την ομάδα του να «καταρρέει» έριξε στο ματς, Μύθου, Τάισον και Πέλκα, ωστόσο η εικόνα παρέμεινε ίδια, με τον Λεβαδειακό, άψογα στημένο και σε... mood διαχείρισης του σκορ. Στο 65' ο ΠΑΟΚ κατέγραψε μια τελική. Ο Ζίβκοβιτς από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Καμαρά που έκανε πολύ κακό σουτ στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, δεν απειλούνταν ιδιαιτέρως από τον ΠΑΟΚ και παραλίγο μάλιστα να δώσει διαστάσεις στον θρίαμβο της. Ήταν το 73ο λεπτό όταν σε μια εξαιρετική αντεπίθεση, ο Κωστή βρήκε κάθετα τον Παλάσιος, αυτός μπήκε περιοχή, έκανε διαγώνιο, δυνατό σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε, αποσοβώντας το 5-1!

Στο 76' ο Λεβαδειακός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι όταν ο Παλάσιος έκανε γύρισμα και η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μιχαηλίδη. Ο Ζαμπαλάς κλήθηκε στο VAR από τον Πουλικίδη και μετά από εκτεταμένο on field review έδειξε να συνεχιστεί το ματς!

Τα τελευταία λεπτά του ματς κύλησαν με αρκετές πτώσεις στο χορτάρι από τους παίκτες και των δυο ομάδων, τον Τάισον και τον Μύθου να αστοχούν από πλεονεκτικές θέσεις και τον Ζαμπαλά να σφυρίζει τη λήξη έπειτα από 12 λεπτά καθυστερήσεων, επισφραγίζοντας την τεράστια νίκη της ομάδας της Λιβαδειάς!

MVP: Ήταν όλοι τους... εκπληκτικοί από πλευράς Λεβαδειακού. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Παπαδόπουλου έδωσαν τα πάντα απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπως επίσης και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός, καθοδήγησε άψογα την ομάδα του, από την αρχή ως το τέλος. Δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος, αλλά αν θα έπρεπε να σταθούμε σε έναν ποδοσφαιριστή αυτός θα ήταν ο Γιώργος Μανθάτης που αξιοποίησε την ευκαιρία του να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα και την επισφράγισε με ένα εκπληκτικό γκολ.

H «σφυρίχτρα»: Aρκετά μεγάλη η... τρικυμία του κυρίου Ζαμπαλά στη Λιβαδειά. Πολλά σφυρίγματα, ατελείωτες κάρτες, ένα υπερβολικό πέναλτι, χαμένες φάσεις, κακή διαχείριση του χρόνου και γενικότερα κακή διαιτησία.

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Boηθοί: Μηνούδης, Βαλιώτης

VAR: Πουλικίδης/ Μπεκιάρης

