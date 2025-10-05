Θα μας τρελάνει με τον υπέροχο Λεβαδειακό που έχει φτιάξει ο Νίκος Παπαδόπουλος!

Η ομάδα της Βοιωτίας διέλυσε 6-0 τον Παναιτωλικό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της και παίζοντας απολαυστικό ποδόσφαιρο από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Σκόραρε δις ο Πεντρόσο, ενώ γκολ είχαν οι Λαγιούς, Συμελίδης, Παλάσιος και στο ντεμπούτο του ο Γιούριτς. Κάκιστη εμφάνιση από τους φιλοξενούμενους, τελειώνοντας το ματς με οκτώ (!) παίκτες: οι Άλεκσιτς και Κουντούρης είδαν την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Σιέλης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού μιας και είχαν πραγματοποιηθεί και οι πέντε αλλαγές.

Έτσι, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στην 4η θέση με 10 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Άρη και έδωσαν συνέχεια στην εκπληκτική τους πορεία, ενώ ο Παναιτωλικός έπεσε στη 13η και προτελευταία θέση με τέσσερις πόντους. Αμφίβολο το μέλλον του Πετράκη στους Αγρινιώτες, για τους οποίους αυτή η ήττα ήταν η πιο βαριά στην ιστορία τους, δίνοντας συνέχεια στην κακή τους εικόνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.