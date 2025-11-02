Super League: Το βιολί του ο Λεβαδειακός, νίκησε 0-2 την ΑΕΛ και βλέπει Ευρώπη

Συνεχίζει την καλύτερη πορεία της ιστορίας του στη Super League ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου νίκησε την ΑΕΛ στη Λάρισα με 0-2 (Πεδρόσο στο 17' και Συμελίδης στις καθυστερήσεις) και γλυκοκοιτάζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς έχει αναπαυτεί στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος (μαζί με τον Βόλο), έναν μόλις βαθμό πίσω από την ΑΕΚ (που έχει ματς λιγότερο).

Μετά την ήττα αυτή οι «βυσσινί» παραμένουν στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας και συγκεκριμένα την 11η θέση με μόλις επτά βαθμούς.



Ο Στέλιος Μαλεζάς παρέταξε την ομάδα του στο γήπεδο με σύστημα 4-2-3-1 και τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης και Κοσονού. Στα χαφ μπήκαν οι Πέρες και Ατανάσοφ, με τον Χατζηστραβό να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά μπήκε ο Ουάρντα, δεξιά ο Μούργος και στην κορυφή ο Πασάς.

Από την απέναντι πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε για σύστημα επίσης το 4-2-3-1 με τον Λοντίγκιν στα γκολπόστ. Στην άμυνα τοποθέτησε τους Βήχο, Μάγκνουσον, Λιάγκα και Τσάπρα. Κώστη και Τσοκάι μπήκαν στα χαφ, ενώ η επιθετική τριάδα πίσω από τον προωθημένο Πεδρόσο αγωνίστηκαν οι Βέρμπιτς, Μπάλτσι και Παλάσιος.

