Ο ΟΦΗ τα δίνει όλα για να βγει στην Ευρώπη, είτε μέσω του θεσμού του Κυπέλλου, είτε μέσω του πρωταθλήματος της Super League, καθώς μετά το 2-0 επί του Λεβαδειακού, πλησίασε στους δύο βαθμούς και δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, σε αντίθεση με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που εδώ και καιρό έχει χάσει τη φόρμα της. Οι Κρητικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς το Σάββατο αντιμετωπίζουν στο Πανθεσσαλικό τον ΠΑΟΚ.

Στο... μυαλό του κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε το σύστημα 3-4-3 για τον ΟΦΗ. Στην εστία ξεκίνησε ο Χριστογεώργος, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς να αποτελούν την τριάδα των στόπερ. Φανέλα βασικού σε ρόλο φουλ-μπακ πήραν οι Αθανασίου και Γκονθάλεθ, με τους Ανδρούτσο και Καραχάλιο να ξεκινούν στον άξονα. Σενγκέλια και Νους πλασίωσαν τον Σαλσέδο στην τριάδα της επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από τα γκολπόστ βρέθηκε ο Λοντίγκιν, ο οποίος είχε μπροστά του στην τετράδα της άμυνας τους Τσάπρα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη και Βήχο. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Κωστή και Τσοκάι, με τους Παλάσιος και Βέρμπιτς να αγωνίζονται στα δύο «φτερά» και τον Μπάλτσι σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον προωθημένο, Όζμπολτ.

Το ματς:

Αναγνωστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον ΟΦΗ να παίρνει εξ αρχής την κατοχή και τον έλεγχο της μπάλας, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να την αξιοποιήσει. Στο 7ο λεπτό ο Μπόρχα Γκονθάλεθ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο σε ανύποπτη φάση, με τον Ισπανό φουλ-μπακ να γίνεται αναγκαστική αλλαγή (στη θέση του ο Αποστολάκης) δύο λεπτά αργότερα λόγω μυϊκού προβλήματος, δημιουργώντας ανησυχία στους Κρητικούς ενόψει φυσικά και του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η πρώτη στιγμή στο παιχνίδι καταγράφηκε στο 10ο λεπτό, όταν μετά από κόρνερ των γηπεδούχων ο Καραχάλιος πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λοντίγκιν. Η απάντηση του Λεβαδειακού ήρθε πέντε λεπτά αργότερα με τον Όζμπολτ από παρόμοια θέση να αστοχεί και εκείνος με τη σειρά του σε κεφαλιά. Στο 19ο λεπτό ο ΟΦΗ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με το πλασέ του Σαλσέδο, ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Νους στο ξεκίνημα της φάσης, με τον Αργεντινό να φεύγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας από αντικανονική θέση.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν και εκείνοι με τη σειρά τους «στροφές», κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στο 30' μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με το μακρινό σουτ του Βήχου και το πλασέ του Βέρμπιτς. Ένα λεπτό αργότερα, ο ΟΦΗ άγγιξε το γκολ, με τον Λοντίγκιν να πραγματοποιεί απίθανη τριπλή επέμβαση! Συγκεκριμένα ο κίπερ του Λεβαδειακού έβγαλε αρχικώς το μακρινό σουτ του Σενγκέλια, σταματώντας εξ επαφής και το ριμπάουντ του Νους, με τον Βήχο να σταματά τον Κωστούλα στη συνέχεια και τον Λοντίγκιν να απομακρύνει ξανά τον κίνδυνο! Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο μαρκάρισμα αυτό, η φάση ελέγχθηκε από το VAR και περισσότερο από 3 λεπτά, με τους διαιτητές τελικώς να λένε «παίζετε».

Δύο λεπτά αργότερα άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα, με το σύνολο του Χρήστου Κόντη να φτάνει στο γκολ για το 1-0. Συγκεκριμένα μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ, η μπάλα στρώθηκε στον Κωστούλα μετά από απομάκρυνση των φιλοξενούμενων, με τον 21χρονο αμυντικό να πιάνει το μακρινό σουτ, την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Τσιβελεκίδη και να καταλήγει στα δίχτυα του Λοντίγκιν. Στο 40', ο Λεβαδειακός θέλησε να απαντήσει με το αδύναμο σουτ του Όζμπολτ, με τους Κρητικούς να αγγίζουν το 2-0 τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν και πάλι ο Κωστούλας από το πρώτο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ με γυριστή κεφαλιά.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς παρά το γεγονός πως ο ΟΦΗ είδε τον Σαλσέδο να βρίσκει δίχτυα στο 47ο λεπτό και το τέρμα του να ακυρώνεται για οφσάιντ, εκείνος που μπήκε καλύτερα στην επανάληψη ήταν ο Λεβαδειακός. Οι αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου με τους Λαμαράνα και Λαγιούς έδωσαν ώθηση στους Βοιωτούς, οι οποίοι ήλεγξαν τον ρυθμό και απείλησαν με τους Παλάσιος και Όζμπολτ στο πρώτο δεκάλεπτο. Παρά το γεγονός πως ο ρυθμός ήταν αισθητά πιο αργός σε σχέση με το πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ της ισοφάρισης και να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του ματς, την στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν οπισθοχωρήσει αρκετά.

Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός πως η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή στο δεύτερο 45λεπτο ήρθε στο 69ο λεπτό και άνηκε στον ΟΦΗ, με τον Νους να σπαταλά μοναδική ευκαιρία φάτσα με το τέρμα, αστοχώντας εξ επαφής όντας μόνος του! Με τον χρόνο να πιέζει, ο Παπαδόπουλος έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Πεδρόσο στο πλευρό του Όζμπολτ, με τον Λεβαδειακό να παίζει με δίδυμο στα φορ. Ο πρώτος μάλιστα απείλησε με δυνατό μακρινό σουτ στο 73', ωστόσο, ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που χαμογέλασε δευτερόλεπτα μετά.

Και αυτό διότι ο Νους με κεφαλιά από την «καρδιά» της αντίπαλης περιοχής έπειτα από κόρνερ του Σενγκέλια έγραψε το 2-0 για τους Κρητικούς στο 75ο λεπτό, δίνοντας τεράστιο προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Έκτοτε, οι πολλές αλλαγές των δύο ομάδων χάλασε τον ρυθμό του αγώνα, με τα νεύρα, τα φάουλ και την ένταση να αυξάνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Μοναδική καλή φάση μέχρι το φινάλε του αγώνα, το δυνατό και άστοχο σουτ του Παλάσιος στο 86ο λεπτό από καλή θέση.

Οι ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονθάλεθ (8' Αποστολάκης), Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (72' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (82' Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (82' Σενγκέλια), Νους (82' Χατζηθεοδωρίδης), Σαλσέδο.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (80' Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (71' Συμελίδης), Κωστή (46' Λαμαράνα), Μπάλτσι (46' Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (71' Πεδρόσο), Όζμπολτ.

