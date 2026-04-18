Φασούλι το φασούλι… Η Κηφισιά είδε να της ακυρώνεται πέναλτι και γκολ για οφσάιντ, ο Αστέρας άντεξε στη Νεάπολη και έφυγε με το 0-0, σε ένα ματς με λιγοστές φάσεις κατά τα άλλα για τα Playouts της Super League.

Κάπως έτσι, οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 29 πόντους και διατηρούνται σε απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη, παραμένοντας βέβαια χωρίς νίκη και με μόλις ένα γκολ ενεργητικό σε τρεις αγωνιστικές στα playouts. Το έψαξαν περισσότερο βέβαια και λίγο έλειψε να βρουν ένα γκολ μέσα σε ένα δίλεπτο, αλλά το οριζόντιο δοκάρι και ο Παπαδόπουλος το στέρησαν σε Ρουκουνάκη και Ζέρσον, αντίστοιχα. Είχαν μάλιστα πέναλτι και γκολ, τα οποία ακυρώθηκαν για οφσάιντ στον Χριστόπουλο, αμφότερα!

Την ίδια ώρα, οι φιλοξενούμενοι πέταξαν την ευκαιρία να προσπεράσουν την ΑΕΛ Novibet, όντας πλέον στο -1 από τους «βυσσινί» αλλά είναι και αήττητοι στο μίνι πρωτάθλημα. Φοβικοί σε όλη τη διάρκεια του ματς, δεν πήραν ρίσκα και έπαιζαν στο μισό γήπεδο χωρίς να φτιάξουν επί της ουσίας μία ευκαιρία σε 90 και πλέον λεπτά.

Στη Λάρισα ταξιδεύει την Τετάρτη η Κηφισιά, υποδέχονται τον Παναιτωλικό οι Αρκάδες την ίδια ημέρα για την επόμενη στροφή των playouts.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε την Κηφισιά ο Λέτο. Στην εστία ο Ραμίρες και στην τετράδα της άμυνας οι Σόουζα, Ποκόρνι, Πέτκοφ και Κονατέ. Στα χαφ ο Ρούμπεν με τον Ρουκουνάκη, μπροστά τους ο Πόμπο και στα άκρα οι Ταβάρες, Αντόνισε. Σέντερ φορ ο Θεοδωρίδης.

Ίδια διάταξη και για τον Asteras AKTOR από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Στο τέρμα ο Παπαδόπουλος και στην άμυνα οι Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά. Δίδυμο στον άξονα οι Αλάγκμπε, Αλμύρας, δεκάρι ο Έντερ και οι Καλτσάς, Κετού πλαισίωναν τον Οκό στη γραμμή της επίθεσης.

