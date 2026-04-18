Ο Ατρόμητος νίκησε μετά κόπων και βασάνων την ΑΕΛ Novibet με 3-2 στο Περιστέρι και φαίνεται πως δεν θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό, αφού απομακρύνθηκε δώδεκα βαθμούς από τη ζώνη. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το ματς των playoffs της Super League έγινε ντέρμπι επειδή με το καλημέρα στην επανάληψη αποβλήθηκε ο Τσούμπερ (για πρώτη φορά στην καριέρα του). Οι Θεσσαλοί μείωσαν στο γκολ, αλλλά δεν κατάφεραν να πάρουν έναν έστω βαθμό και συνεχίζουν την μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού μαζί με Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης, καθώς Κηφισιά και Παναιτωλικός έχουν μία μικρή διαφορά ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουροι.

Πηγή: skai.gr

