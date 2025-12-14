Λογαριασμός
Super League 2: Συνεχίζεται η μάχη των πέντε ομάδων για τα δύο εισιτήρια ανόδου

Καλαμάτα, Πανιώνιος, Ηρακλής, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου προχώρησαν με νίκες και όλα δείχνουν πως πάμε για μάχη μέχρι εσχάτων 

Συνεχίζεται μία από τις πιο συγκλονιστικές μάχες των τελευταίων ετών στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Οι πέντε ομάδες της Super League 2 που διεκδικούν τα δύο εισιτήρια συνέχισαν με νίκες και κατά τα φαινόμενα τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν στα τελευταία παιχνίδια των play off.

Στο βόρειο όμιλο, για τη 14η αγωνιστική, ο πρωτοπόρος και αήττητος Ηρακλής νίκησε 3-0 με γκολ του Μάναλη, του Ντέλετιτς και του Παναγιωτίδη τον Μακεδονικό και έφτασε τους 34 βαθμούς. Στους 33 είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας που νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 με γκολ του Νοικοκυράκη. Στο κυνήγι βρίσκεται και η Νίκη Βόλου με 31 βαθμούς, καθώς νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης Β' με 3-1, με δύο γκολ του Πέττα και ένα του Τζανακόπουλου (διαμόρφωσε το τελικό σκορ ο Αλμυράς στο τέλος).

Στο νότιο όμιλο, επίσης μετά από 14 αγωνιστικές, η Καλαμάτα νίκησε χθες 0-2 το Αιγάλεω (Στρούγκης και Μάντζης οι σκόρερ) και έφτασε τους 38 βαθμούς, ενώ στους 36 καραδοκεί ο Πανιώνιος, που πέρασε έστω και δύσκολα από την Ηλιούπολη με 0-1 και γκολ του Κιάκου. 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Super League 2 ΗΡΑΚΛΗΣ Πανιώνιος ποδόσφαιρο
