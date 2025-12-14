Συνεχίζεται μία από τις πιο συγκλονιστικές μάχες των τελευταίων ετών στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Οι πέντε ομάδες της Super League 2 που διεκδικούν τα δύο εισιτήρια συνέχισαν με νίκες και κατά τα φαινόμενα τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν στα τελευταία παιχνίδια των play off.

Στο βόρειο όμιλο, για τη 14η αγωνιστική, ο πρωτοπόρος και αήττητος Ηρακλής νίκησε 3-0 με γκολ του Μάναλη, του Ντέλετιτς και του Παναγιωτίδη τον Μακεδονικό και έφτασε τους 34 βαθμούς. Στους 33 είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας που νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 με γκολ του Νοικοκυράκη. Στο κυνήγι βρίσκεται και η Νίκη Βόλου με 31 βαθμούς, καθώς νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης Β' με 3-1, με δύο γκολ του Πέττα και ένα του Τζανακόπουλου (διαμόρφωσε το τελικό σκορ ο Αλμυράς στο τέλος).

Στο νότιο όμιλο, επίσης μετά από 14 αγωνιστικές, η Καλαμάτα νίκησε χθες 0-2 το Αιγάλεω (Στρούγκης και Μάντζης οι σκόρερ) και έφτασε τους 38 βαθμούς, ενώ στους 36 καραδοκεί ο Πανιώνιος, που πέρασε έστω και δύσκολα από την Ηλιούπολη με 0-1 και γκολ του Κιάκου.

