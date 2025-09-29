Στην εμπρηστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο μαγαζί του Team Manager του Πανιωνίου, Μάριου Μπίλιου, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ μέσω του ΔΣ της Λίγκας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ψύχας τόνισε ότι ο ίδιος και η «κυανέρυθρη» ΠΑΕ ευελπιστούν αυτή η επίθεση να μην έχει σχέση με την ιδιότητα του Μπίλιου ως τιμ μάνατζερ.

Επιπλέον τόνισε ότι «αν αποδειχθεί ότι τελικά αυτή η επίθεση έγινε λόγω της εμπλοκής του στο ποδόσφαιρο όλο αυτό μας γυρνά αιώνες πίσω και αμαυρώνει την προσπάθεια όλων στο να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Τέλος, ανέφερε πως η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές και αναμένουμε τις εξελίξεις στη διαλεύκανση της υπόθεσης».

