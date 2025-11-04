Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτοί είναι οι δύο νέοι αντιπρόεδροι της Super League 2

Στην εκλογή των νέων αντιπροέδρων προχώρησε η Super League 2 στο πλαίσιο της συνεδρίασης της

Superleague 2

Στο σημερινό Δ.Σ. της Super League 2 εκλέχθηκαν οι δύο νέοι αντιπρόεδροι της διοργανώτριας αρχής.

Ο Γιώργος Ράλλης (ΠΑΕ Καλαμάτα) έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα και εξελέγη Α' Αντιπρόεδρος, ενώ για τη θέση του Β' Αντιπροέδρου, οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ ψήφισαν τον Δημήτρη Παπαδημητρίου από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η ανακοίνωση της Super League 2:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Super League 2 εκλέχθηκαν , ο κ. Γεώργιος Ράλλης (ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ) Α’ Αντιπρόεδρος και ο κ.Δημήτρης Παπαδημητρίου (ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Β’ Αντιπρόεδρος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Superleague 2 ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark