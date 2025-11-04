Αυτοί είναι οι δύο νέοι αντιπρόεδροι της Super League 2

Στο σημερινό Δ.Σ. της Super League 2 εκλέχθηκαν οι δύο νέοι αντιπρόεδροι της διοργανώτριας αρχής.

Ο Γιώργος Ράλλης (ΠΑΕ Καλαμάτα) έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα και εξελέγη Α' Αντιπρόεδρος, ενώ για τη θέση του Β' Αντιπροέδρου, οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ ψήφισαν τον Δημήτρη Παπαδημητρίου από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η ανακοίνωση της Super League 2:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Super League 2 εκλέχθηκαν , ο κ. Γεώργιος Ράλλης (ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ) Α’ Αντιπρόεδρος και ο κ.Δημήτρης Παπαδημητρίου (ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Β’ Αντιπρόεδρος.

