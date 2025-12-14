Έχοντας απέναντί του το δυσκολότερο εμπόδιο στην προσπάθεια να κάνει γιορτές στην κορυφή της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 20:00 (Novasports Prime & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) από τον Άρη για την 14η αγωνιστική.

Οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε κακό φεγγάρι, με μία μόλις νίκη στα έξι τελευταία ματς για όλες τις διοργανώσεις, έτσι ψάχνουν ένα δυνατό, θετικό αποτέλεσμα για βαθμολογικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη, προέρχονται από το σπουδαίο διπλό στο Καζακστάν και θέλουν να συνεχίσουν τη νικηφόρα πορεία τους, παίρνοντας παράλληλα την πρώτη τους νίκη επί Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο «Κλ. Βικελίδης».

Την τελευταία φορά που νίκησαν οι νταμπλούχοι σε εκτός έδρας ματς με τον Άρη, το ημερολόγιο έγραφε 21 Ιανουαρίου 2024, με σκορ 2-1 και τον Κάρλος Καρβαλιάλ στον πάγκο.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει διαθέσιμους τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη, ενώ από την άλλη ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού πορεύεται χωρίς τους Ρέτσο, Μπιανκόν, Ροντινέι και Πασχαλάκη.



Οι πιθανές ενδεκάδες

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Μορουτσάν, Μορόν

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Μπάιτινγκερ, Τίλερτ

4ος: Ζαμπαλάς

VAR: Χάνσλμπαουερ, Πουλικίδης

