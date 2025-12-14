Η ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΛ με 2-2 προβληματίζει στο πράσινο στρατόπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει μακριά απο την κορυφή, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που βγάζει με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Πλέον το «τριφύλλι» έχει χάσει τελείως την επαφή του με τις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας, αφού είναι στην 6η θέση με 19 βαθμούς. Παρόλα αυτά τα Χριστούγεννα είναι ακόμα… μακριά. Και αυτό γιατί το “τριφύλλι” έχει ακόμα να δώσει αρκετά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

