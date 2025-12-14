Τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη θα πιάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας σήμερα σε παρουσίες στους πάγκους στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής των Πειραιωτών στον αγώνα με το Περιστέρι Betsson (16:00) θα φτάσει τα 208 παιχνίδια και θα πιάσει στην κορυφή τον «ξανθό».

Στις 14 Νοεμβρίου, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» είχε πιάσει στις 205 συμμετοχές τον Φαίδωνα Ματθαίου.

