Τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη θα πιάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας σήμερα σε παρουσίες στους πάγκους στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό.
Ο προπονητής των Πειραιωτών στον αγώνα με το Περιστέρι Betsson (16:00) θα φτάσει τα 208 παιχνίδια και θα πιάσει στην κορυφή τον «ξανθό».
Στις 14 Νοεμβρίου, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» είχε πιάσει στις 205 συμμετοχές τον Φαίδωνα Ματθαίου.
Πηγή: sport-fm.gr
