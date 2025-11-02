Τίτλοι τέλους για τον Δημήτρη Σπανό στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Ο «Γηραιός» έκανε γνωστή τη λύση της συνεργασίας του με τον έμπειρο τεχνικό, λίγη ώρα μετά το 1-1 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα για το πρωτάθλημα της Super League 2, αναφέροντας στη σχετική ανακοίνωση «Έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ».

Ο Δημήτρης Σπανός είχε αναλάβει στις 18/9 την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή αντί του Μπάμπη Τεννέ και τον αφήνει στην κορυφή του Α’ Ομίλου της Super League.

Η ανακοίνωση:

«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.

Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας, έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δεν μπορεί να μας βοηθήσει.

Τον ευχαριστούμε.»

