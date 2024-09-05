Την ικανοποίηση του από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Σλοβενία εκφράζει ο Εργκίν Αταμάν σε βίντεο στο οποίο κάνει τον απολογισμό αυτής.

«Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Κάναμε καλή δουλειά στο βουνό και στην Κράντσκα Γκόρα. Τώρα φυσικά θα πάμε στη Λιουμπλιάνα για δύο αγώνες προετοιμασίας», αναφέρει και συνεχίζει:

«Μας λείπουν κάποιοι σημαντικοί παίκτες που θα ενσωματωθούν στην ομάδα στις επόμενες ημέρες, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Κώστας Σλούκας έκανε τη δική του προετοιμασία εδώ, δεν ξεκίνησε με την ομάδα. Το ίδιο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Όλοι οι άλλοι είχαν μια καλή εβδομάδα στην προετοιμασία.Το σύστημά μας είναι το ίδιο, οπότε απλά προετοιμαζόμαστε σωματικά και πνευματικά. Έχουμε πολύ χρόνο για να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της νέας σεζόν», καταλήγει.

On to the next stage! 🆙



🗓️ DAY 6: Summarizing everything happened in Kransjka Gora through Ergin Ataman’s words! ☘️#WeTheGreens #paobc #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/IAHYwFox59 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.