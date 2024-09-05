Λογαριασμός
Ο απολογισμός του Αταμάν για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR

Δείτε το βίντεο με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει τον απολογισμό από το πρώτο στάδιο της προετοιμασία του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός Αταμάν

Την ικανοποίηση του από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Σλοβενία εκφράζει ο Εργκίν Αταμάν σε βίντεο στο οποίο κάνει τον απολογισμό αυτής.

«Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Κάναμε καλή δουλειά στο βουνό και στην Κράντσκα Γκόρα. Τώρα φυσικά θα πάμε στη Λιουμπλιάνα για δύο αγώνες προετοιμασίας», αναφέρει και συνεχίζει:

«Μας λείπουν κάποιοι σημαντικοί παίκτες που θα ενσωματωθούν στην ομάδα στις επόμενες ημέρες, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Κώστας Σλούκας έκανε τη δική του προετοιμασία εδώ, δεν ξεκίνησε με την ομάδα. Το ίδιο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Όλοι οι άλλοι είχαν μια καλή εβδομάδα στην προετοιμασία.Το σύστημά μας είναι το ίδιο, οπότε απλά προετοιμαζόμαστε σωματικά και πνευματικά. Έχουμε πολύ χρόνο για να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της νέας σεζόν», καταλήγει.

