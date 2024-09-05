Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας με τη Φινλανδία στο Nations League.



Αυτό που προκύπτει είναι ο ενθουσιασμός και η προσμονή στις τάξεις των Ελλήνων φιλάθλων για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο ετοιμάζεται να μπει στη νέα του εποχή υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πωςμε τους Φινλανδούς στο γήπεδο Καραϊσκάκη έχουν ήδη δοθεί περισσότερα από 10.000 εισιτήρια.έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενη σε αντίστοιχο χρόνο και η πορεία της φάνηκε από τις πρώτες μέρες οπότε έφυγαν 2-3.000 εισιτήρια.είχαν διατεθεί, όχι μία εβδομάδα πριν, αλλά 1-2 ημέρες πριν (εξαιρουμένων ματς με εμπορικούς αντιπάλους).Μάλιστα,είναι πως τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται να κλιμακωθεί η ανταπόκριση, καθώς η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται, επομένως είναι φρόνιμο να προμηθευτούν εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα εισιτήριά τους για την επιστροφή της Εθνικής στο Καραϊσκάκη.Τέλος υπενθυμίζεται πως για την είσοδο στο γήπεδο δεν χρειάζεται η διαδικασία μέσω gov.gr, που ισχύει για τους συλλόγους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

