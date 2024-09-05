Παναθηναϊκός: Η «revenge season» του Κώστα Σλούκα που θέλει να επαναλάβει

Ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι έριχνε την μία «βόμβα» μετά την άλλη με την μεγαλύτερη όλων να είναι του Κώστα Σλούκα.

Ο Έλληνας γκαρντ έφυγε μετά από αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και οι «πράσινοι» το εκμεταλλεύτηκαν κάνοντας τον δικό τους. Ο «Σλούκι Λουκ» αποτέλεσε έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τον Εργκίν Αταμάν την περασμένη σεζόν.

