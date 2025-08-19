Δεν πτοήθηκε ούτε από τη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης και πανελλήνιος ρέκορντμαν στο επί κοντώ ξεπέρασε τα 6,02 με την τρίτη του προσπάθεια στο Diamond League στίβου της Λωζάνης στον αγώνα που διεξήχθη εκτός σταδίου στην ελβετική πόλη, παίρνοντας την πρώτη θέση στον αγώνα, ελλείψει του Μόντο Ντουπλάντις, και ξεπερνώντας για 11η φορά φέτος τα 6 μέτρα.

Ο 25χρονος ξεκίνησε από τα 5.72, άφησε τα 5.82 και πέρασε με την πρώτη τα 5,92 και, στη συνέχεια, με την τρίτη τα 6,02.

Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι Γάλλοι Τιμπό Κολέ και Ρενό Λαβιλενί με 5,82.

Δείτε το βίντεο με την εκπληκτική προσπάθεια του Έλληνα αθλητή:

