Κύπελλο: Απέδρασε από την Καλαμάτα με εισιτήριο για τη League Phase η ΑΕΛ Novibet

Απίθανα ματς με τρομερές συγκινήσεις στα προκριματικά της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στο μεγαλύτερο ντέρμπι της ημέρας, η ΑΕΛ νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Μαύρη Θύελλα στην Καλαμάτα και κατάφερε να πάρει την πρόκριση, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μεγάλη έκπληξη έκανε η Καβάλα, που σόκαρε τον Πανσερραϊκό ισοφαρίζοντας σε 1-1 στις καθυστερήσεις και παίρνοντας έπειτα την πρόκριση με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, όντας η μοναδική ομάδα Super League 2 μέχρι στιγμής που πέρασε αντίπαλο πρώτης κατηγορίας στα φετινά προκριματικά.

Αγωνιώδες ματς είχαμε και στην Καρδίτσα, όπου η Αναγέννηση προηγήθηκε κόντρα στην Κηφισιά, με τον Αντρέα Τετέι όμως να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 και τον Βασίλη Ξενόπουλο να πιάνει τρία πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία, στέλνοντας την ομάδα των βορείων προαστίων στη League Phase.

Τέλος, το Αιγάλεω πήρε σπουδαίο αποτέλεσμα στα πέναλτι με σκορ 6-5 κόντρα στον Παναργειακό, παρόλο που ισοφαρίστηκε σε 1-1 από τους φιλοξενούμενους στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Εύκολη πρόκριση πήρε ο Βόλος, που πέρασε με σκορ 4-0 από τους Ζωσιμάδες κόντρα στον ΠΑΣ των 11+1 παικτών από 22 ετών και κάτω.

Τα ματς

Η Καλαμάτα μπήκε καλά στο ματς με συνεχόμενες στιγμές από Μπονέτο και Μορέιρα, με τη Λάρισα να απαντά στις ευκαιρίες με κεφαλιά του Τούπτα από καλή θέση. Η πιο καλή στιγμή ήρθε στο 15’, με τον Τσορνομάζ να εκτελεί από καλή θέση στην περιοχή αλλά να αστοχεί.

Στο 29’, οι Μεσσήνιοι έχασαν ακόμη μία μεγάλη στιγμή, με τον Παμλίδη να εκτελεί αμαρκάριστος σχεδόν από τη μικρή περιοχή αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ. Ο Έλληνας επιθετικός εξιλεώθηκε, όμως, με ωραία κίνηση φορ και εκτέλεση στο 33’ για το 1-0 της Μαύρης Θύελλας.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ βρήκε απάντηση στο 53’. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Φεριγκρά πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Τσάκλα τη δεύτερη από κοντά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση των Θεσσαλών. Οι «βυσσινί» μάλιστα πίεσαν και είχαν τις στιγμές τους και για δεύτερο γκολ, με κορυφαία αυτή του Βαρσάμη, που εκτέλεσε από μακριά στο 66’, όμως είδε τον Γκέλιο να αποκρούει εντυπωσιακά.

Τελικά, αυτό ήρθε στο 77', όταν ο Βαφέας έκανε λάθος πάσα και ο Μούργος έγινε κάτοχος της μπάλας, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με ωραίο πλασέ τον Γκέλιο για το γκολ νίκης της ΑΕΛ και την ολική ανατροπή.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σίλα, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσόρνομαζ, Τσέλιος, Μπονέτο, Μορέιρα, Παμλίδης

ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Γκρόζος, Φερίγκρα, Τσάκλα, Ατανάσοβ, Στάικος, Μούργος, Γκαράτε, Τούπτα.

ΠΑΣ Γιάννενα - Βόλος: 0-4

Στα Γιάννενα, ο ΠΑΣ παρατάχθηκε με μόλις 12 παίκτες στη διάθεσή του, όλους από 22 χρονών και κάτω. Από το πρώτο δεκάλεπτο, Κόμπα και Λεγκίσι έδωσαν με δύο κεφαλιές προβάδισμα νίκης στους Θεσσαλούς με 0-2.

Οι Ηπειρώτες το πάλεψαν και είχαν τις στιγμές τους να μειώσουν, κερδίζοντας το χειροκρότημα από 3.000 και πλέον οπαδούς στους «Ζωσιμάδες», που στήριξαν την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Παρόλα αυτά, στο δεύτερο μέρος οι Βολιώτες πέτυχαν άλλα δύο τέρματα, με τους Χάμουλιτς και Τζόκα, παίρνοντας την εύκολη πρόκριση με συνολικό σκορ 4-0.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Γρηγορίου, Δούμας, Καπέρδας, Αθανασίου, Καφενζής, Τζοβάρας, Χαλατσής, Γκόγκας, Ντεκουμές, Φλώρος, Γκρέστας.

ΒΟΛΟΣ: Αντελέγιε, Σόρια, Σινανάι, Λαγωνίδης, Χέρμανσον, Κομπά, Μαρτίνες, Ζαρζάνα, Λετζίσι, Μακνί, Χουάνπι.

