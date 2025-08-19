Ακόμη μία εξαιρετική μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Γιουβέντους για την αγορά του Ντάγκλας Λουίς.

Πλέον, οι δύο σύλλογοι διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να επικυρωθεί το deal. Μόλις συμβεί αυτό, ο Βραζιλιάνος χαφ θα πετάξει για την Αγγλία με σκοπό να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά, υπογράφοντας στη συνέχεια το συμβόλαιό του.

Μια μεταγραφή που θα υπερβεί τα 30 εκατ. ευρώ, με τη Νότιγχαμ να είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην αγορά τις τελευταίες ημέρες, κλείνοντας προηγουμένως και τους Χάτσινσον, ΜακΆτι και Καλιμουεντό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.