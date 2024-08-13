Κατέληξε στην επιλογή του νέου του προπονητή ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να δώσει το χρίσμα στον Δημήτρη Χατζηνικολάου ο οποίος θα βρίσκεται από δω και πέρα στο box του Τσιτσιπά στις αναμετρήσεις του στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Ο Χατζηνικολάου δεν είναι… άγνωστος στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ήταν ο προπονητής της ελληνικής ομάδας τένις στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής μας ομάδας στις υποχρεώσεις της στο Davis Cup.

Εκτιμάται ότι ο Χατζηνικολάου θα είναι δίπλα στον Τσιτσιπά στο παιχνίδι του αύριο, Τετάρτη, απέναντι στον Γερμανό, Γιάν Λέναρτν Στρουφ, το πρώτο ματς του Στέφανου στο τουρνουά.

