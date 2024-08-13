Ανακοίνωσε Γκίγκιτς ο Πανσερραϊκός

Στον Πανσερραϊκό ανήκει από την Τρίτη ο Πέταρ Γκίγκιτς. Η σερραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς 27χρονου Σέρβου επιθετικού, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του, στην Τουρκία και στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Petar Gigic, ο οποίος πλέον θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Petar Gigic είναι γεννημένος στις 07/03/1997 στην Πρίστινα, αγωνίζεται ως επιθετικός, έχει ύψος 1.84 και την περυσινή χρονιά έπαιξε αρχικά στη Σερβία και στην Γιαβόρ Ιβανίτσα και, στη συνέχεια, στην Τουρκία και στην Μπόλουσπορ, έχοντας συνολικά 31 συμμετοχές, 4 γκολ κι 6 ασίστ.

Τα προηγούμενα χρόνια έχει αγωνιστεί σε ΟΦΚ Μπέογκραντ, Μάσβα Σαμπάτς, Παρτιζάν, Ουίπεστ, Νόβι Παζάρ, Ζελέζνιτσαρ, ενώ έχει 167 συμμετοχές 35 γκολ κι 11 ασίστ, όπως και ένα Κύπελλο Ουγγαρίας με την Ουίπεστ.

Έχει υπάρξει διεθνής με τις εθνικές ομάδες ελπίδων και παίδων της Σερβίας.

Petar, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανσερραϊκού».

