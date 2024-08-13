Λογαριασμός
Europa League: Με Γιαγκελόνια ο Παναθηναϊκός αν περάσει τον Άγιαξ

Η Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε 4-1 της Γιαγκελόνια και η πολωνική ομάδα θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού εφόσον οι «πράσινοι» αποκλείσουν τον Άγιαξ. Αποκλεισμός και για ΑΠΟΕΛ

Γιαγκελόνια

Την αντίπαλό του στα playoffs του Europa League, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άγιαξ, έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Η Μπόντο/Γκλιμτ διέλυσε με 4-1 την Γιαγκελόνια στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και την έριξε στα… χέρια των «πράσινων», εφόσον κάνουν την ανατροπή στην Ολλανδία.

Την ίδια ώρα, ο ΑΠΟΕΛ έμεινε στο 0-0 με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και σε συνδυασμό με την ήττα του με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός Champions League και συνεχίζει στα playoffs του Europa.


Την ίδια ώρα, η Ζάλτσμπουργκ αγχώθηκε αλλά το τελικό 3-3 στην έδρα της Τβέντε και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία, έδωσε το εισιτήριο στους «ταύρους».

Aναλυτικά τα αποτελέσματα (σε παρένθεση το συνολικό σκορ): 

ΑΠΟΕΛ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-0 (0-2)
Μπόντο Γκλιμτ-Γιαγκιελόνια Μπιάλιστοκ 4-1 (5-1)
Τβέντε-Ζάλτσμπουργκ 3-3 (4-5)
Φενέρμπαχτσε-Λιλ 1-0 (2-2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ
 

