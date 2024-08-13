Την αντίπαλό του στα playoffs του Europa League, εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άγιαξ, έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Η Μπόντο/Γκλιμτ διέλυσε με 4-1 την Γιαγκελόνια στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και την έριξε στα… χέρια των «πράσινων», εφόσον κάνουν την ανατροπή στην Ολλανδία.

Την ίδια ώρα, ο ΑΠΟΕΛ έμεινε στο 0-0 με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και σε συνδυασμό με την ήττα του με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός Champions League και συνεχίζει στα playoffs του Europa.



Την ίδια ώρα, η Ζάλτσμπουργκ αγχώθηκε αλλά το τελικό 3-3 στην έδρα της Τβέντε και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία, έδωσε το εισιτήριο στους «ταύρους».

Aναλυτικά τα αποτελέσματα (σε παρένθεση το συνολικό σκορ):

ΑΠΟΕΛ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-0 (0-2)

Μπόντο Γκλιμτ-Γιαγκιελόνια Μπιάλιστοκ 4-1 (5-1)

Τβέντε-Ζάλτσμπουργκ 3-3 (4-5)

Φενέρμπαχτσε-Λιλ 1-0 (2-2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ



