Την εν Ελλάδι προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τον Άγιαξ (15/8, 21:15), για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League, ολοκλήρωσε την Τρίτη (13/8) ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία το πρωί της Τετάρτης (14/8). Στην αποστολή, δε, συμπεριλήφθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, πλην του τραυματία Μπάλντοκ αλλά και όσων δεν υπολογίζονται.

Ο λόγος για τη... διπλή ουσιαστικά αποστολή έγκειται στο γεγονός ότι το «τριφύλλι» στα... καπάκια -και συγκεκριμένα την Κυριακή (18/8, 20:00)- υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Εξού και ο Ντιέγκο Αλόνσο θέλει να προπονηθούν όλοι οι παίκτες μαζί, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τον Άγιαξ.

Αναλυτικά, το σχετικό δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν την αναχώρηση για το Άμστερνταμ της Ολλανδίας όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στη ρεβάνς της 3ης προκριματικής φάσης του Europa League, πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, τακτική και ολοκλήρωσαν με τελειώματα. Θεραπεία και ατομικό ακολούθησε ο Μπάλντοκ.

Μετά το τέλος της προπόνησης ανακοινώθηκε η αποστολή που θα ταξιδέψει το πρωί της Τετάρτης για την Ολλανδία. Στην αποστολή μετέχουν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές.

