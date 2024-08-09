Την απόφαση να μη συνεχίσει τη συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη σκιά του επεισοδίου που σημειώθηκε μεταξύ τους στον αγώνα του με τον Κέι Νισικόρι.

«Προτιμώ να κρατήσω τον πατέρα μου στον ρόλο του ως πατέρας, και μόνο ως πατέρας (...) ρόλος του θα παραμείνει εντός των ορίων του πατρικού ρόλου, και μόνο αυτού» ξεκαθαρίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Διευκρινίζει πάντως πως «ήμουν λάθος να μιλήσω στον πατέρα μου με τον τρόπο που το έκανα (…) Η συμπεριφορά μου στο γήπεδο ήταν απαράδεκτη, και νιώθω απογοητευμένος που έφτασα σε ένα σημείο που έδειξε μια σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου». Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ωστόσο, σημειώνει ότι «όταν νιώθω ότι δεν με σέβονται, με κρίνουν ή με επιτίθενται συναισθηματικά, τείνω να χάνω τον έλεγχο».

Προσθέτει ακόμα ότι δεν είναι σίγουρος ποιος θα αναλάβει τη θέση του πατέρα του ως προπονητής.

Η ανακοίνωση του Τσιτσιπά:



«Σας ενημερώνω με βαριά καρδιά ότι η συνεργασία μου με τον πατέρα μου ως προπονητής έχει φτάσει στο τέλος της. Προτιμώ να κρατήσω τον πατέρα μου στον ρόλο του ως πατέρας, και μόνο ως πατέρας.



Η φιλοσοφία μας διδάσκει ότι η σοφία έρχεται μέσα από την κατανόηση των ορίων μας και την αναγνώριση των λαθών μας. Στην περίπτωσή μου, κατάλαβα ότι ήμουν λάθος να μιλήσω στον πατέρα μου με τον τρόπο που το έκανα. Το τένις δεν είναι απλά ένας αγώνας, ένα χτύπημα ή μια απόδοση λίγων δευτερολέπτων. Είναι μια μακρά διαδρομή γεμάτη συναισθήματα, πίεση και προσδοκίες. Σε εκείνη τη στιγμή της απογοήτευσης, υπήρξαν πολλά λάθη και σφάλματα από την πλευρά του προπονητή και πατέρα μου. Ως εσωστρεφής, τείνω να κρατάω τα συναισθήματά μου και να τα συσσωρεύω μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο έκρηξης. Θεωρώ τον εαυτό μου υπομονετικό, οπότε το γεγονός ότι αντέδρασα με αυτόν τον τρόπο με άφησε σοκαρισμένο.



Η συμπεριφορά μου στο γήπεδο ήταν απαράδεκτη, και νιώθω απογοητευμένος που έφτασα σε ένα σημείο που έδειξε μια σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου. Όταν νιώθω ότι δεν με σέβονται, με κρίνουν ή με επιτίθενται συναισθηματικά, τείνω να χάνω τον έλεγχο αυτού που βγαίνει από το στόμα μου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μου ως ανθρώπου. Έχασα τον έλεγχο και δεν μπορούσα να δω καθαρά μπροστά μου.



Ο πατέρας μου προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να με εκπαιδεύσει, να με αναθρέψει με τον σωστό τρόπο και να μου παρέχει γνώση και σοφία, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Τον ευχαριστώ για τις θυσίες, τον πόνο και την ταλαιπωρία που έχει υποστεί για να κάνει αυτή την προσπάθεια να πετύχει. Από εδώ και στο εξής, ο ρόλος του θα παραμείνει εντός των ορίων του πατρικού ρόλου, και μόνο αυτού.



Ο πατέρας μου θα συνεχίσει να ταξιδεύει μαζί μου και να είναι εκεί για να με υποστηρίζει και να παρέχει βοήθεια εκτός του γηπέδου, όπως πάντα το ήθελα.



Έχω εμπιστευτεί τον πατέρα μου με τον προπονητικό ρόλο για τόσα χρόνια, και θεωρώ τη συνεργασία μας επιτυχημένη. Δεν είμαι σίγουρος ποιος θα αναλάβει τη θέση του, και δεν είμαι σε θέση να αποφασίσω ακόμα.



Αυτό που ξέρω είναι ότι ήρθε η ώρα να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο και αυτή τη φάση να κλείσουν, και να προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα νέο.



Και οι δύο έχουμε συμφωνήσει σε αυτό και ελπίζουμε να επικεντρωθούμε πρώτα στην ανθρώπινη πλευρά μας, και μετά στα υπόλοιπα.



Η αποδοχή των λαθών μου και η προσπάθεια να διορθώσω το δρόμο μου είναι μέρος της πορείας μου ως αθλητής, και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά για να βελτιώσω τον εαυτό μου, τόσο στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό. Ελπίζω αυτή η εμπειρία να είναι ένα μάθημα για εμένα, αλλά και για όλους όσους παλεύουν να βρουν τη σωστή ισορροπία στη ζωή τους.»

Πηγή: skai.gr

