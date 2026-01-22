Την απογοήτευσή του από την πορεία του μέχρι τώρα στη χρονιά, συνυπολογίζοντας και τη σημερινή του ήττα από τον Μάχατς και τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Αυστραλιανού Οπεν, εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επεσήμανε ότι η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει έτσι όπως θα ήθελε, παρά το γεγονός ότι έχει προετοιμαστεί αρκετά καλά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω τι συνέβη, είμαι πολύ απογοητευμένος με την πορεία μου. Είχα προετοιμαστεί πολύ καλά γι’ αυτή τη χρονιά, όμως δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελα. Παρόλο που είχα τρεις νίκες στο United Cup, είμαι δυσαρεστημένος με την πορεία μου.

Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ο αντίπαλός μου έπαιξε πολύ καλά, ήταν άψογος σε πολλά κρίσιμα σημεία του αγώνα και δεν μπόρεσα να είμαι καλύτερός του.

Έδινα πολλούς ελεύθερους πόντους και το έβλεπα μέσα στον αγώνα ότι έπρεπε να το αλλάξω, γιατί αυτό ψυχολογικά ανεβάζει τον αντίπαλό σου.

Το μεγαλύτερο προσόν ενός καλού τενίστα, αν το δεις με τον Σίνερ, τον Νόβακ και τον Αλκαράθ είναι ότι σε έχουν συνέχεια υπό πίεση, νιώθεις ότι είναι κάτω από τον λαιμό σου.

Έδωσα πολλές αφορμές στον αντίπαλό μου να κάνει το παιχνίδι του, έστειλε κάποιες επιστροφές τσάμπα, χωρίς να υπάρχει πίεση, παρότι δούλεψα πολύ σε αυτό το κομμάτι τις τελευταίες μέρες, προσπαθώ να καταλάβω, δεν ξέρω, οι επιστροφές μου νιώθω να μην έχουν αρκετό βάρος, ήταν σαν να προσπαθούσα την ώρα του αγώνα να λύσω ένα γρίφο, γιατί δεν φεύγει η επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει αρκετό βάρος στην μπάλα μου, είναι κάτι που είναι σπαστικό μέσα σε έναν αγώνα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.