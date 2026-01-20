Στον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν και… αγχώθηκε για λίγο απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι.
Ο 22χρονος Ιάπωνας, νούμερο 112 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ, ωστόσο ο 27χρονος Έλληνας τενίστας (Νο.35) αντέδρασε σωστά κερδίζοντας με κυριαρχικό τένις τα επόμενα τρία και πήρε την πρόκριση με 4-6, 6-3, 6-2 και 6-2, σε 2 ώρες και 57 λεπτά. Μεγάλο του όπλο ήταν το σερβίς, καθώς μέτρησε 15 άσους και 78% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς.
Αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο θα είναι ο Τόμας Μάχατς (Τσεχία, Νο.24), ο οποίος απέκλεισε εύκολα τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία, Νο.45) με 6-4, 6-4 και 6-3. Ο αγώνας θα γίνει την Πέμπτη, σε ώρα που θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Στο πρώτο σετ ο Ιάπωνας κατάφερε να κάνει το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και τελικά να φτάσει στο 6-4.
Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν πιο αποφασιστικός και με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ αλλά και υπερασπιζόμενος το σερβίς του ισοφάρισε με 6-3 σε 1-1.
Ο «Στεφ» άρχισε το τρίτο σετ με μπρέικ και έκανε ένα ακόμη στο έβδομο γκέιμ για να πάρει με 6-2 προβάδισμα με 2-1 σετ.
Στο τέταρτο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ και ένα ακόμη στο πέμπτο θέτοντας τις βάσεις για να φτάσει στη νίκη με 6-2.
