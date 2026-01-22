Γιάγκουσιτς: «Δεν είμαι στο δρόμο για Βρέμη ή Αθήνα, αλλά για τη Ριέκα»

Τα δημοσιεύματα που τον φέρνουν να αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Βέρντερ Βρέμης αλλά και του Παναθηναϊκού σχολίασε με τον τρόπο του ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο νεαρός Κροάτης σε βίντεο που ανέβασε η ομάδα του, Σλάβεν Μπελούπο στα social media σχολίασε με τον τρόπο του τις πληροφορίες αυτές και επεσήμανε ότι παραμένει συγκεντρωμένος στα παιχνίδια της ομάδας του και τις υποχρεώσεις μαζί της, με το μυαλό του να είναι στη Ριέκα.

«Δεν είμαι στο δρόμο για τη Βρέμη ή την Αθήνα αλλά στο δρόμο για τη Ριέκα. Πάμε να νικήσουμε», εμφανίζεται να λέει ο Κροάτης άσος.

