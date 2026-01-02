Μετά τις νίκες τους επί της Ναόμι Οσάκα και του Σιντάρο Μοτσιζούκι αντίστοιχα, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη έκαναν το 3-0 για την Team Hellas, πανηγυρίζοντας τη νίκη και στο μεικτό διπλό επί της Ιαπωνίας.

Πλέον, η ελληνική αποστολή θα ριχθεί εκ νέου στη μάχη της διοργάνωσης την ερχόμενη Δευτέρα (05/01), όταν και θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας της Έμα Ραντουκάνου και του Μπίλι Χάρις, έχοντας ήδη κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην οκτάδα του United Cup.

Μετά την οριστική νίκη της Team Hellas επί της Ιαπωνίας, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έκαναν κοινές δηλώσεις, εκφράζοντας τη φιλοδοξία τους να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν στη διοργάνωση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε πρώτος τον λόγο και είπε: «Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα, ήμουν εκτός πολύ καιρό. Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς μου για τένις. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα όταν το λέω αυτό, αλλά το εννοώ. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Η Σάκκαρη από την πλευρά της είπε: «Το να παίζω με τον Στεφ κάνει τη ζωή μου πολύ ευκολότερη. Είναι μεγαλόσωμος και καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα. Πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν σ' αυτό το γήπεδο εδώ στο Περθ. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να παίζουμε και να το χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σ' αυτή τη συνεργασία».

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε υπερήφανοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες ή όχι, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε στο γήπεδο και να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

