Η μεγάλη επιστροφή του Έντιν Τζέκο στη Γερμανία είναι γεγονός, αλλά ουδείς περίμενε από τον Βόσνιο επιθετικό ν' αποτελέσει μια τόσο μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» και να γίνει παίκτης της Σάλκε.

H πρωτοπόρος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου επιθετικού, ο οποίος προφανώς πείστηκε από τον έντονο συναισθηματικό δεσμό του με τον προπονητή της ομάδας, Μίρον Μούσλιτς όσο και με τον στόπερ Νίκολα Κάτιτς, που έχουν γεννηθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως κι εκείνος.

Η μεταγραφή ουσιαστικά είναι… σαν ελεύθερη, αφού έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στους «βασιλικούς μπλε» και τη Φιορεντίνα να ενεργοποιηθούν κάποια μπόνους στο φινάλε της σεζόν.

Άλλωστε, ο 39χρονος επιθετικός δεσμεύεται με τη γερμανική ομάδα απλά μέχρι το καλοκαίρι…

Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯



Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️



Mehr dazu hier

↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od — FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026

