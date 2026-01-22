Λογαριασμός
Επίσημη η «βόμβα» της Σάλκε με τον Έντιν Τζέκο

Φάνταζε ακραίο σενάριο, όμως πλέον είναι απόλυτα επίσημο! Ο Έντιν Τζέκο μετακινήθηκε στη Σάλκε και από το μεσημέρι της Πέμπτης είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής των «βασιλικών μπλε»

Τζέκο

Η μεγάλη επιστροφή του Έντιν Τζέκο στη Γερμανία είναι γεγονός, αλλά ουδείς περίμενε από τον Βόσνιο επιθετικό ν' αποτελέσει μια τόσο μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» και να γίνει παίκτης της Σάλκε.

H πρωτοπόρος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου επιθετικού, ο οποίος προφανώς πείστηκε από τον έντονο συναισθηματικό δεσμό του με τον προπονητή της ομάδας, Μίρον Μούσλιτς όσο και με τον στόπερ Νίκολα Κάτιτς, που έχουν γεννηθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως κι εκείνος.

Η μεταγραφή ουσιαστικά είναι… σαν ελεύθερη, αφού έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στους «βασιλικούς μπλε» και τη Φιορεντίνα να ενεργοποιηθούν κάποια μπόνους στο φινάλε της σεζόν.

Άλλωστε, ο 39χρονος επιθετικός δεσμεύεται με τη γερμανική ομάδα απλά μέχρι το καλοκαίρι…

Πηγή: sport-fm.gr

