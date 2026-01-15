Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον οριστικό χωρισμό του από τη συνάδελφό του τενίστρια, Πάουλα Μπαντόσα. Ο Έλληνας πρωταθλητής φέρεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Κρίστεν Τόμς, μιας Αμερικανίδας με παρελθόν στον αθλητισμό και παρόν στον χώρο του μόντελινγκ.

H Κρίστεν Τόμς

Η σχέση τους έγινε γνωστή πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο Τσιτσιπάς δημοσίευσε στον προσωπικό του blog στιγμιότυπα από ένα ρομαντικό ταξίδι στη Ναμίμπια. Οι δυο τους εμφανίστηκαν να απολαμβάνουν δείπνα κάτω από τον αφρικανικό ουρανό και βόλτες σε εντυπωσιακά τοπία, επιβεβαιώνοντας έμμεσα τη νέα τους σχέση.

Ποια είναι η Κρίστεν Τόμς

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», η Κρίστεν Τόμς είναι «πρωταθλήτρια τένις που έγινε μοντέλο». Η Αμερικανίδα είχε ενεργή παρουσία στο πανεπιστημιακό τένις, ωστόσο φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω της την αγωνιστική δράση και έχει στραφεί στον χώρο της μόδας και των social media.

Η επιλογή του Τσιτσιπά δείχνει πως εξακολουθεί να έλκεται από γυναίκες με αθλητικό υπόβαθρο, κάτι που ίσχυε και στην περίπτωση της Μπαντόσα. Η κοινή κατανόηση των απαιτήσεων του επαγγελματικού αθλητισμού ίσως να αποτελεί βασικό στοιχείο στις προσωπικές του σχέσεις.

Η δημοσιοποίηση της νέας σχέσης του Τσιτσιπά ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις της μητέρας του, Τζούλια, σχετικά με τη «περίπλοκη» σχέση που είχε με την Πάουλα Μπαντόσα. Το άλλοτε διάσημο ζευγάρι του τένις χώρισε οριστικά τον Ιούλιο, έπειτα από δύο χρόνια έντονων συναισθημάτων και επαγγελματικών πιέσεων.

He's got a type! Stefanos Tsitsipas moves on from tennis power couple split from Paula Badosa and finds love with American ex-college tennis star https://t.co/vgbocId1Ye — Daily Mail Sport (@MailSport) January 14, 2026

Όπως ανέφερε η Τζούλια Τσιτσιπά, η σχέση τους ήταν εξ αρχής δύσκολη, λόγω της απόστασης, των τραυματισμών και των υψηλών απαιτήσεων του πρωταθλητισμού. Παρότι υπήρξε επανασύνδεση τον Μάιο του 2024, ο δεύτερος χωρισμός αποδείχθηκε οριστικός. Οι δύο αθλητές σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διέγραψαν κοινές αναρτήσεις, ενώ η Μπαντόσα επιβεβαίωσε έμμεσα το τέλος της σχέσης τον Νοέμβριο, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της στο Ντουμπάι με κορδέλα που έγραφε «Σέξι και ελεύθερη».

