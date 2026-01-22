Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αναντολού Εφές-Ολυπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR

Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους «αιώνιους» στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει μέσα στο… παιχνίδι.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε, Πέμπτη (22.01) στις 19:30 ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο ακόμη μία νίκη. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας.

Στις 21:05 η… μπάλα πηγαίνει στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR που αντιμετωπίζει τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, ψάχνοντας το 2 στα 2 μέσα στην εβδομάδα. Στη μετάδοση ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των αγώνων, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές.

