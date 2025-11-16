Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Sport-FΜ: Τι θα ακούσουμε από τον Γιάννη Αλαφούζο στην αποψινή συνέντευξη

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου

Αλαφούζος

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου. Ο ρεπόρτερ του σταθμού, συζητώντας με Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά, στον «αέρα» του σταθμού, αναφέρθηκε στην αποψινή συνέντευξη που θα παραχωρήσει στα ελληνικά Μέσα ο πρόεδρος της ΠΑΕ (21:30, ΣΚΑΪ Ηybrid), Γιάννης Αλαφούζος.

Αρχικά ανέλυσε το «φορμάτ» και τη σκαλέτα της συγκεκριμένης συνέντευξης, ενώ ανέλυσε το τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος, αλλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, από το στόμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark