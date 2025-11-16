Τώρα έμαθε και η Ευρώπη τον Τεττέη, το «θηρίο» από την Κυψέλη

Μπορεί η ευκαιρία να ήρθε από τον πόνο ενός συμπαίκτη του και στην προκειμένη από το πρόβλημα που αποκόμισε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της «γαλανόλευκης» με τη Σκωτία, αλλά ο Ανδρέας Τεττέη θα έχει να θυμάται τη βραδιά της 15ης του Νοέμβρη του 2025.



Έχοντας προλάβει σε αυτούς τους πρώτους μήνες της σεζόν να… τρομάξει τους αμυντικούς των συλλόγων της Stoiximan Super League, έτσι θα κάνει κι εκείνους της Ευρώπης και των εθνικών ομάδων που θ’ αντιμετωπίσει η Ελλάδα, είτε στο Nations League, είτε στα προκριματικά του Euro 2028, να τον προσέξουν λίγο καλύτερα. Και να ξαναδιαβάσουν τ’ όνομά του. Και να βρουν και βίντεο. Ειδικά των προσπαθειών του απέναντι στους Βρετανούς, στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα με το ελληνικό εθνόσημο.

Εκρηκτικότητα και ταχύτητα. Το ξέραμε. Άμεση σκέψη και χειρισμός της μπάλας τη στιγμή που έχει… γήπεδο να οργώσει μπροστά του. Κι αυτό το ξέραμε, απλά το επιβεβαιώσαμε με τη φάση του δεύτερου γκολ της «γαλανόλευκης» απέναντι στη Σκωτία. Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια και η ασίστ στον Καρέτσα. Είναι ακριβώς αυτό που ξέρει και που μπορεί να κάνει απέναντι σε κάθε άμυνα που θα επιλέξει να παίξει ψηλά, ο Ανδρέας Τεττέη.



Και λίγο αργότερα μια πρώτη επαφή, μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης της μπάλας με το μυτάκι και ξανά στο… ξέφωτο για να γίνει πρωταγωνιστής σε απειλητική κατάσταση για την αντίπαλη άμυνα. Και ο Γκόρντον δοκιμάστηκε από τον διεθνή φορ για τον οποίο καμαρώνει η Κηφισιά που έχει τον εκπρόσωπό της στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όπως είχε συμβεί και με τον Παύλο Παντελίδη.

Η προσπάθεια των Σκωτσέζων για το come-back καλούσε τον Τεττέη να πάρει προσπάθειες, την κατοχή, να βάλει το κορμί του, να τρέξει με τις αντοχές του. Και το έκανε ακόμα και στα τελευταία λεπτά. Και φυσικά πέρα από τη συμμετοχή του στο build-up, πολύ μακριά από την περιοχή, να καταφέρει να συνεργαστεί με Καρέτσα, Τζόλη και αργότερα και με τον Μασούρα, ως ο φορ περιοχής που λαμβάνει βοήθειες από τα άκρα.



Και ναι, είναι το κέρδος της Εθνικής μας ομάδας σε αυτό το ματς που βαθμολογικά ήταν αδιάφορο το σύνολο του Γιοβάνοβιτς, αλλά ήθελε να συνεχίσει να μετρά τις δυνάμεις της απέναντι σε παίκτες top επιπέδου στις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης. Αν είχε άλλη εξέλιξη το παιχνίδι και ο ρυθμός μετά το 3-0 διατηρούταν στο επίπεδο που η αισιοδοξία και η ορμή της Εθνικής μας ήταν σχεδόν... ακατανόητη, διασκεδάζοντας το ματς, ίσως και να φαινόταν ακόμα περισσότερο.



Ωστόσο, ο Σούταρ της Λέστερ, ο Χάνλεϊ της Χιμπέρνιαν, ο Χίκεϊ της Μπρέντφορντ και ορισμένοι ακόμα, θα ψάξουν σίγουρα το Andrew Tetteh στο διαδίκτυο…

