Επέστρεψε στις νίκες και χαμογέλασε ξανά η Εθνική!



Η «γαλανόλευκη» επικράτησε 3-2 της Σκωτίας για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε ένα παιχνίδι που είχε το πάνω χέρι για 65 λεπτά έχοντας σκοράρει τρία τέρματα, με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν και να βγάζουν αντίδραση, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Ωστόσο, δεν πήραν κάτι από το ματς αφού ο Βλαχοδήμος προχώρησε σε τρομερές επεμβάσεις και ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών.



Ξεχώρισε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του -πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 43ο λεπτό μετά την αναγκαστική αποχώρηση του Παυλίδη- έχοντας και ασίστ στο τέρμα του Καρέτσα. Βρήκαν δίχτυα και οι Μπακασέτας (είδε την κόκκινη κάρτα στο τέλος και χάνει τον αγώνα με τη Λευκορωσία) και Τζόλης, ενώ για τους Σκωτσέζους οι Ντόουκ και Κρίστι.

Στο μυαλό των κόουτς:



Με διάταξη 4-2-3-1 παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην εστία ο Βλαχοδήμος, με δεξί μπακ τον Βαγιαννίδη, αριστερό τον Τσιμίκα και δίδυμο στόπερ τους Ρέτσο και Κουλιεράκη. Στα χαφ οι Μουζακίτης και Κουρμπέλης, με τον Καρέτσα στο δεξί «φτερό», στο αριστερό ο Τζόλης, ενώ ο Μπακασέτας κινούνταν πίσω από τον Παυλίδη.



Με 4-2-3-1 η Σκωτία του Στιβ Κλαρκ. Κάτω από τα δοκάρια ο Γκόρντον, με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Σούταρ και Χάνλεϊ, ενώ ο Χίκεϊ ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας και στο αριστερό ο Ρόμπερτσον. Δίδυμο στη μεσαία γραμμή οι Φέργκιουσον, ΜακΓκίν και ο ΜακΤόμινεϊ κινούνταν πιο μπροστά τους, με αριστερό εξτρέμ τον Ντόουκ, δεξί τον Κρίστι και μοναδικό προωθημένο στην κορυφή της επίθεσης τον Άνταμς.





Το ματς:



Εξαιρετικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση από την Εθνική, που στο 7’ και στην πρώτη της απειλητική στιγμή άνοιξε το σκορ με τον Τάσο Μπακασέτα! Ο Παυλίδης βρέθηκε σε εξαιρετική θέση από μπαλιά του Βλαχοδήμου αλλά ο Γκόρντον απέκρουσε το τελείωμά του, με τον αρχηγό της Εθνικής να έρχεται από πίσω, να περνάει τον Χάνλεϊ και με ευθύβολο σουτ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Σκωτία που δεν μπορούσε να απειλήσει, είχε ψηλά τις γραμμές της και προσπαθούσε να πιέσει, αλλά η Εθνική απορροφούσε το pressing και έβγαζε εξαιρετικά την μπάλα από την άμυνά της. Στο 19’ ο Γκόρντον είχε απάντηση στο σουτ του Τζόλη, ενώ η εκτέλεση του Καρέτσα στη συνέχεια βρήκε στα σώματα και ένα λεπτό αργότερα ο Παυλίδης συνεργάστηκε μέσα στην περιοχή με τον Τζόλη, του οποίου το πρώτο σουτ απέκρουσε ο Γκόρντον ενώ στην επαναφορά το δεύτερο τελείωμά του έφυγε άουτ.

Στο 27’ ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, με τον Γκόρντον να βγάζει με δυσκολία την κεφαλιά του Ρέτσου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Καρέτσας από τα δεξιά είδε τον Τζόλη, που δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα και ο Γκόρντον μπλόκαρε εύκολα. Η Εθνική ήταν καθολικά ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε με σχετική ευκολία σε τελικές προσπάθειες και στο 32’ ο Τζόλης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Παυλίδης εκτέλεσε όντας πεσμένος, με την μπάλα να περνάει εκατοστά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γκόρντον.

Ο Παυλίδης στο 36’ ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε στο 43’ με αναγκαστική αλλαγή, με τον Ανδρέα Τεττέη να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και να δέχεται το θερμά χειροκρότημα στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής. Κι ενώ η Σκωτία είχε κάκιστη εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις… ξύπνησε και έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει!

Στο 45’+1’ ο ΜακΤόμινεϊ έκανε εξαιρετικό τελείωμα με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι του Βλαχοδήμου, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Κρίστι έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε αφού ο ΜακΤόμινεϊ δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά, την οποία έπιασε ο Άνταμς, αλλά κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν για το γκολ της ισοφάρισης και λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους ο Βλαχοδήμος είπε «όχι» στον Ντόουκ από θέση τετ α τετ, με την Εθνική να πηγαίνει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Στο 53’ ο Καρέτσας διόρθωσε το τεράστιο λάθος του και βάζοντας το κορμί του σε δύο περιπτώσεις δεν άφησε να γίνει το 1-1. Στο 57' ο Τεττέη με τρομερή ενέργεια είχε την ασίστ για το 2-0 του Καρέτσα, ενώ η Εθνική βρήκε και τρίτο τέρμα στο 63' με το κεραυνό του Τζόλη από μακρινή απόσταση!



Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν δύο λεπτά αργότερα (65') με το εξ επαφής τελείωμα του Ντόουκ και επέστρεψαν για τα... καλά στη διεκδίκηση του ματς στο 70' με τον Κρίστι που σημείωσε το 3-2 από τη σέντρα του Ρόμπερτσον!



Ο Βλαχοδήμος στη συνέχεια προχώρησε σε τρομερές αποκρούσεις που δεν επέτρεψαν στη Σκωτία να ισοφαρίσει, ενώ ο Μπακασέτας στο 84' είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε από το ματς. Η Σκωτία στο φινάλε πίεσε την Εθνική, η οποία ωστόσο άντεξε, κράτησε το υπέρ της σκορ και κατάφερε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα!



Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89′ Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Παυλίδης (43′ Τεττέη).

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ ΜακΚένα), Ρόμπερτσον, Χίκι (75′ Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (83′ Σάνκλαντ), Ντόακ (88′ Χιρστ), Άνταμς (82′ Ντάικς).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.