Ιστορική στιγμή για τον Ανδρέα Τεττέη, με τον 24χρονο επιθετικό να φοράει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εθνόσημο.



Για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Σκωτία, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς.



Το βαρύ πυροβολικό της Μπενφίκα στο 42ο λεπτό ένιωσε ενοχλήσεις και οδηγήθηκε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Ανδρέα Τεττέη, για να καταγράψει την παρθενική του συμμετοχή με τα «γαλανόλευκα».

