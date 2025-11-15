Λογαριασμός
Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης και ντεμπούτο με τα «γαλανόλευκα» για τον Τεττέη - Δείτε βίντεο

Άτυχος στάθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία, με τον επιθετικό της Μπενφίκα να δίνει τη θέση του στον Ανδρέα Τεττέη

Εθνική

Ιστορική στιγμή για τον Ανδρέα Τεττέη, με τον 24χρονο επιθετικό να φοράει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εθνόσημο.

Για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Σκωτία, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς.

Το βαρύ πυροβολικό της Μπενφίκα στο 42ο λεπτό ένιωσε ενοχλήσεις και οδηγήθηκε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον Ανδρέα Τεττέη, για να καταγράψει την παρθενική του συμμετοχή με τα «γαλανόλευκα».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Σκωτία Εθνική Ελλάδας
