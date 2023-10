Σπανούλης: «Να επιστρέψει η ανατριχίλα όταν φοράς τη φανέλα της Εθνικής - Το εγώ κάτω από την ομάδα» Αθλητικά 15:28, 03.10.2023 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Με πάθος για τον στόχο να ξανακάνει την Εθνική μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης - Τι είπε για το πνεύμα που θέλει να βλέπει, τη νοοτροπία νικητή και τον Αντετοκούνμπο