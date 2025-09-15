Σπανούλης: «Εύχομαι το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς»

Μια αποστολή γεμάτη υπερηφάνεια και χαμόγελα έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώθηκε για την υποδοχή της Εθνικής Ανδρών, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις για τη σπουδαία αυτή επιτυχία, για την οποία ευχήθηκε να είναι εφαλτήριο για αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα.

«Είναι μία πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες που ζουν εδώ και σε αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο και να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά, το άξιζε τόσα χρόνια, ειδικά τώρα.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέλος αυτής της επιτυχίας αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όλους όσους συνετέλεσαν για να έρθει αυτή η επιτυχία. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να είναι κάτι που θα αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς», είπε αναλυτικά ο Σπανούλης.

