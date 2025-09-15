Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έφτασε η Εθνική Ομάδα στην Αθήνα: Υποδοχή ηρώων στο «Ελ. Βενιζέλος» για τους διεθνείς μας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η αποστολή της Εθνικής που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ επέστρεψε με θερμή υποδοχή που περιλάμβανε λουλούδια, αναμνηστικά και αποθέωση

Εθνική Ελλάδας

Μια αποστολή γεμάτη υπερηφάνεια και χαμόγελα έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ανδρών, υπό τους ήχους του «Final Countdown», πάτησε ελληνικό έδαφος έχοντας στις αποσκευές της όχι μόνο ένα τρόπαιο, αλλά και τη χαρά της επιστροφής στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης.

Η υποδοχή των διεθνών ήταν ζεστή, καθώς μέλη της ομοσπονδίας τίμησαν την αποστολή με ανθοδέσμες και αναμνηστικά δώρα, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη σημασία της επιτυχίας αυτής.

Εθνική Ελλάδος

Εθνική Ελλάδος

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Ευρωμπάσκετ 2025
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark