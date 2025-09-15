Ευρωμπάσκετ 2025: Άξια πρωταθλήτρια η Γερμανία

Σε αγώνα-θρίλερ η Γερμανία κέρδισε την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και κατέκτησε το φετινό Ευρωμπάσκετ. Όπλο μας η ομαδικότητα, λέει ο τεχνικός της «Νατσιοναλμάνσαφτ».

Ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα: Γερμανία και Τουρκία φάνηκαν σχεδόν ισοδύναμες στον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Πολλές οι εναλλαγές στο σκορ, πολλά τα λάθη, αλλά και οι θεαματικές ενέργειες και από τις δύο ομάδες. Τελικά ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες και κυρίως στην απίστευτη πολυφωνία της Γερμανίας στην επίθεση. Ακόμη και σε διαστήματα που φαινόταν να βρίσκεται «εκτός παιχνιδιού», ο ηγέτης της ομάδας Ντένις Σρέντερ ή ο γεννημένος σκόρερ Άντι Ομπστ, βρέθηκαν άλλοι παίκτες για να δώσουν λύσεις, όπως ο Τριστάν ντα Σίλβα ή ο Γιοχάνες Τίμαν. Και φυσικά ο Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο και δικαίως αναδείχθηκε MVP του αγώνα.



Τελικό αποτέλεσμα: 88-83 υπέρ της Γερμανίας, που δικαίωσε τον τίτλο του φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Στα αποδυτήρια άνοιξαν σαμπάνιες, ο Νένις Σρέντερ πόζαρε με …γυαλιά του σκι, ακόμη και ο φλεγματικός τεχνικός της «Νατσιοναλμάνσαφτ» Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς συμμετείχε στους πανηγυρισμούς. Το πρωί της Δευτέρας τον ρώτησαν στο πρωϊνό μαγκαζίνο της γερμανικής τηλεόρασης, αν κατάφερε να κοιμηθεί καθόλου…



«Κοιμήθηκα το πολύ δύο ώρες» απάντησε ο Γερμανός προπονητής (με καταγωγή από τη Βοσνία). «Ήταν μία πολύ εντατική νύχτα. Αλλά το ίδιο εντατικές ήταν οι προηγούμενες μέρες και εβδομάδες. Οπότε, business as usual, θα έλεγα…»



«Προσηλωμένοι στον στόχο»



Στην κορυφή του κόσμου με την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2023 (και νίκη επί της Σερβίας στον τελικό), τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι (με ήττα από τη Σερβία) και τώρα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ για την Εθνική Γερμανίας. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας γι αυτή την ομάδα;



«Το πιο σημαντικό είναι η συνοχή, ακόμη και η φιλία θα έλεγα μεταξύ των παικτών» τονίζει ο Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. «Δεν ήμουν στον πάγκο τα προηγούμενα δύο χρόνια, αλλά όταν ήρθα το πρόσεξα από την πρώτη στιγμή. Πόσο συγκεντρωμένη και προσηλωμένη ήταν η ομάδα στον στόχο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πόσο καλή επαφή έχουν οι παίκτες μεταξύ τους, πόσο καλά συνεργάζονται στο παρκέ, ενώ περνούν και πολύ χρόνο μαζί εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε στο παιχνίδι, και στο πως ανταποκρίθηκαν στις δύσκολες στιγμές»



Η «μοναδική» περίπτωση Σρέντερ



Για μία ακόμη φορά ο Ντένις Σρέντερ επισφράγισε έναν θρίαμβο, αιφνιδιάζοντας τους Τούρκους. Και αυτό γιατί στο πρώτο ημίχρονο η τουρκική άμυνα φαινόταν τόσο αποτελεσματική που είχε αχρηστεύσει ακόμη και τους αυτοματισμούς ανάμεσα στον («κοντό») Σρέντερ και τον («ψηλό») Ντάνιελ Τάις, κάτι που δεν είχε καταφέρει κανείς μέχρι τη στιγμή εκείνη στο Ευρωμπάσκετ. Έτσι ο φυσικός ηγέτης της Εθνικής Γερμανίας φαινόταν να έχει εγκλωβιστεί στις «παγίδες» του Αταμάν.



Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν. Ειδικά στα τελευταία λεπτά, ο Σρέντερ έκανε επίδειξη τεχνικής και πήρε πάνω του όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που έκριναν το παιχνίδι και μάλιστα με ύφος χαλαρό, σαν να έκανε προπόνηση. Έκπληξη; «Όχι» λέει ο Ιμπραχίμαγκις. «Κανέναν μας δεν εξέπληξε, αυτό περιμέναμε όλοι από εκείνον. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα κάνει την έκρηξη, ξέραμε ότι όταν δυσκολέψουν τα πράγματα θα πάρει επάνω του την ευθύνη και θα καθοδηγήσει την ομάδα. Το έχει κάνει αναρίθμητες φορές στο παρελθόν, το έκανε και χθες…»



Κι έτσι ο Ντένις Σρέντερ αναδείχθηκε MVP για ολόκληρη τη διοργάνωση. Για να δηλώσει μάλιστα στη συνέχεια ότι «στην πραγματικότητα θα πρέπει να μοιραστώ αυτόν τον τίτλο με τον Φριτς Βάγκνερ. Ήταν καλύτερος από μένα, ήθελα να το πω αυτό…»



Εύσημα από Στάινμαϊερ



Αν μη τι άλλο, ο Ντένις Σρέντερ, ο Φριτς Βάγκνερ, ο Ισαάκ Μπόνγκα «και τα άλλα παιδιά» κατάφεραν να βάλουν το γερμανικό μπάσκετ ξανά στον χάρτη». Ήδη δέχθηκαν τα εύσημα του προέδρου της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιερ. Ο οποίος όχι μόνο πήγε στο γήπεδο, αλλά επιπλέον στο ημίχρονο βρέθηκε στην καμπίνα του δικτύου Telekom Magenta που μετέδιδε ζωντανά το παίχνίδι, για να σχολιάσει τον μεγάλο τελικό και να «αποκαλύψει» ότι παρακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια την μπασκετική «Νατσιοναλμάνσαφτ».



Πηγές: ARD, dpa, Kicker

Πηγή: Deutsche Welle

