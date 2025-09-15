Λογαριασμός
«Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου - Πότε θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο

«Πέταξε» στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,17μ από την πρώτη του προσπάθεια και ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος άλτης του μήκους στον κόσμο. Με ένα και μοναδικό άλμα στα 8,17 μέτρα, πέρασε άνετα στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, μετατρέποντας τον προκριματικό σε… χαλαρή προπόνηση!

Η στρατηγική του ήταν ξεκάθαρη: Να εξασφαλίσει την πρόκριση χωρίς να επιβαρύνει το σώμα του, καθώς είχε αντιμετωπίσει τραυματισμούς τις προηγούμενες εβδομάδες. Και το κατάφερε με απόλυτη ακρίβεια, ξεπερνώντας το όριο των 8,15μ. από την πρώτη προσπάθεια.

Ο τελικός του μήκους θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 14:50 ώρα Ελλάδας, στο Τόκιο. Όλη η Ελλάδα θα έχει στραμμένο το βλέμμα της στον «ιπτάμενο» Μίλτο, που ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο και να γράψει άλλη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου.

